Quique Llopis confirma los pronósticos y suma en Dusseldorf el primer triunfo de 206

Partía con la mejor marca entre los participantes y confirmó su favoritismo con una inapelable victoria. Quique Llopis suma el primer triunfo de la temporada al vencer en la final de los 60 metros vallas del Meeting Internacional de Dusseldorf (Alemania) de categoría Plata disputado el sábado.

El de Bellreguard corrió en 7 segundos y 50 centésimas, a dos centésimas de su mejor registro que es, además, el récord de España que él mismo posee, como ya hizo la semana pasada en su debut en Luxemburgo donde quedó en segunda posición.

El vallista de Adidas se impuso en la primera serie de clasificación para la final con 7,57 y después en la prueba definitiva, en esta ocasión, con seis concursantes, por delante del navarro Asier Martínez (7,59) y el belga Michael Obasuyi (7,60).

Esta semana toca entrenar con el objetivo de afinar la preparación por un motivo especial y es que el sábado que viene, 31 de enero, corre en casa. El Top 4 del mundo es la principal estrella del Gran Premi Internacional Ciutat de València, que se disputa en el Palau Velòdrom Luig Puig.