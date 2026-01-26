La Sort de Ròtova era una "posada con spa" del Imperio Romano

La Sort de Ròtova era una especie de venta o posada del Imperio Romano. Además, tenía unas termas al lado, por lo que también funcionó como "spa" relajante para los viajeros de la época. Concluida la campaña arqueológica, los investigadores descartan la idea de una villa y se decantan más por considerarla una"mansio", una infraestructura pública destinada a la acogida de viajeros, correos y funcionarios que circulaban por la red viaria del imperio.

Esta "mansio" formaba parte del cauce de comunicación que conectaba Dianium (Dénia) con Saetabis (Xàtiva), uno de los corredores internos más importantes de la región.

El domingo pasado se presentaron los resultados de la campaña de excavaciones arqueológicas en el complejo romano de la Sort de Ròtova, ubicada junto al polígono industrial, a cargo del equipo de arqueología formado por Pere Roselló, Felipe Poquet y Salvador Cloquell, bajo la dirección del catedrático de Arqueología de la Universitat d'Alacant, Ignasi Grau Mira, y la colaboración del Ayuntamiento de Ròtova. A continuación se realizó una visita guiada al yacimiento para conocer de primera mano las principales novedades.

La excavación empezó el mes de julio y, desde el primer momento fue abierta a las visitas para mostrar la evolución de los trabajos. Ahora concluye con resultados muy positivos que fueron explicados en una conferencia por parte de los arqueólogos, seguida de un recorrido por los restos excavados.

Los datos recuperados indican que esta instalación se fundó en el siglo II de nuestra era y fue abandonada en el siglo III después de un periodo de funcionamiento relativamente breve pero clave para comprender la movilidad y la organización territorial romana en la Safor. Este cambio de interpretación modifica profundamente el conocimiento existente sobre la presencia y el control romano en este valle.

Además, este año se ha delimitado la forma final del edificio, y se ha ampliado cerca de un 25% la superficie conocida. Durante los trabajos también se han identificado evidencias de ocupaciones anteriores y posteriores a la fase principal romana. Una fase es posterior al abandono de la "mansio", con indicios de actividad puntual o reutilización parcial del espacio.

Por otro lado, los trabajos no han agotado la potencia arqueológica del yacimiento, donde quedan numerosos aposentos y el patio para excavar. Todo este potencial confiere a la Sort —ya situada en una parcela musealizada— un carácter único como espacio de investigación, divulgación y revalorización del patrimonio antiguo, tanto a nivel académico como turístico.

También hay restos de una fase anterior a la época romana, que apuntan a una ocupación de época ibérica o preibérica, todavía pendiente de investigación detallada. Esta parte, 200 años más antigua, será estudiada con más detalle en próximas intervenciones. Como su nombre indica es una suerte, ya que asentamientos ibéricos en llanuras hay muy pocos, y muchos menos en parcelas municipales, como esta.

La sesión del domingo fue la primera actividad del Aula Municipal de Historia y Patrimonio Cultural de Ròtova, un calendario de sesiones en forma de conferencias y visitas guiadas protagonizadas por especialistas en la materia que trazan un itinerario formativo de carácter anual, en el marco del Plan Municipal de Acción Cultural y Educativo de Ròtova y asesoradas por el historiador Jesús E. Alonso.

La iniciativa plantea, además, la creación de un voluntariado cultural, promover estudios locales y, en definitiva, fomentar un desarrollo local a través de la cultura, el patrimonio cultural y la educación.

Noticias relacionadas

El ayuntamiento ha dado facilidades a los arqueólogos para la pasada campaña, en aspectos como carpas o remolques, y la excavación se retomará la próxima primavera.