Turismo en máximos históricos en Gandia: la ciudad recibió más de 207.000 visitantes el verano pasado

El turismo de Gandia se mantiene en máximos históricos. Durante los meses de julio y agosto de 2025 la ciudad recibió 207.199 turistas, la cifra más alta de toda la serie 2019-2025, lo que supone un incremento del 3,9% respecto a 2024 y del 11% respecto a 2019.

Uno de los datos más relevantes es el cambio en la distribución temporal de la demanda, ya que por primera vez julio concentró el 63% de los turistas de verano, frente al 37% de agosto, lo que apunta a una progresiva desestacionalización del turismo.

Además, el turismo internacional continúa ganando peso y ya representa el 10,5% del total, con Francia como principal mercado emisor, seguido del Reino Unido y Alemania.

Ambiente de Gandia en Fitur el pasado fin de semana. / Natxo Francés

Son datos publicados recientemente por la Cátedra de Pensamiento Territorial Joan Noguera, que patrocinan la Universitat de València y el Ayuntamiento de Gandia) en su última "Newsletter trimestral" y que coinciden con el cierre de la Feria Internacional de Turismo, de cuya edición el Gobierno de Gandia y el sector han hecho, por otra parte, un balance satisfactorio.

Al respecto la concejala de Turismo, Balbina Sendra, apuntó que Fitur es el resultado "de meses de planificación y de un intenso trabajo conjunto con el sector turístico”, y subrayó que Gandia ha acudido a la feria “con ideas claras y con proyectos que ya son una realidad, algunos de ellos ya finalizados y otros en pleno desarrollo, listos para su promoción y comercialización”.

Sendra añadió que la agenda de trabajo "ha incluido más de una veintena de reuniones profesionales, centradas tanto en la promoción de los productos turísticos consolidados como en proyectos estratégicos como Gandia Arena que permitirá a la ciudad acoger grandes eventos en el futuro". “Fitur es una cita clave dentro de una hoja de ruta más amplia, basada en la diversificación del producto turístico y en una planificación a medio y largo plazo”, añadió.

Representantes municipales y del sector turístico de Gandia en Fitur. / Natxo Francés

Desde el sector hotelero, el presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Gandia y la Safor, Luis Rodríguez de Rivera valoró la apuesta "de proyectos realistas, construidos o en construcción, que se han dado a conocer, como el caso del Gandia Arena, que ya podemos comercializar”.

Rodríguez de Rivera señaló que “la nueva Marina de Gandia ayudará a revitalizar un espacio estratégico de la ciudad”. “Gandia, como destino maduro, debe continuar por el camino de la inversión, la colaboración público-privada, y la promoción de sus productos turísticos”, finalizó.

Por su parte, la vicepresidenta de Destí Safor, Gemma Hernández, calificó la participación de Gandia en Fitur como “totalmente positiva”, destacando la coherencia de la oferta presentada, que integra turismo de sol y playa, eventos deportivos y musicales, diversidad, patrimonio, gastronomía y grandes proyectos como Gandia Arena o la nueva Marina.

Hernández destacó también "el papel fundamental de la hostelería y la restauración, con productos autóctonos que completan una propuesta turística atractiva y ambiciosa”.

La concejala agradeció la implicación de todo el sector turístico y reafirmó su compromiso "de continuar trabajando en la misma línea, consolidando un modelo de destino diverso, sostenible y abierto durante todo el año, que refuerce la proyección de la ciudad a nivel nacional e internacional".