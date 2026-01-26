La UE Tavernes ya está a solo 3 puntos del líder tras una sufrida victoria en casa

La UE Tavernes sufre para ganar al CF Atlético Quart de les Valls (2-1) en partido de la Lliga Comunitat, pero estos tres puntos, unidos a las derrotas de los rivales directos en la zona de ascenso, dejan al conjunto vallero en segunda posición de la tabla del grupo Norte, a solo 3 puntos del líder CD Acero y con 3 de ventaja sobre el Riba-rroja CF, tercer clasificado.

La afición local sufrió como el equipo en el encuentro del pasado sábado, pero está encantada de su trayectoria porque ha reducido su diferencia con el primer clasificado e incrementa la propia con el conjunto que le sucede en la tabla.

Además, el fichaje de Sabater ya empieza a dar sus frutos. Un jugador adorado por la afición en su primera etapa con el equipo y el sábado, en su debut ante el público vallero, anotó los dos goles del triunfo y la semana anterior dio la asistencia que permitió a Seral dar la victoria, junto al buen trabajo de todo el equipo.

En cuanto al partido, inicio fulgurante del equipo vallero que tuvo hasta tres ocasiones claras de gol de Palomares, Seral y Sabater. La cosa pintaba bien con una afición que veía a su equipo bien posicionado y dominando claramente la situación. Pero, poco a poco, el juego se niveló con rival, buen equipo, que se acercaba en alguna ocasión al portal de Xumi, pero sin peligro. El partido se complicó cuando los visitantes marcaron el 0-1 en el minuto 40, que dejo a todos sorprendidos y que ponía las cosas más difíciles.

En la segunda mitad, el mister "roget", "Tomaca", realizó cambios, algunos obligados por las lesiones de Toni Santandreu y Palomares y otros por cuestiones tácticas. El partido entró en una fase oscura por las interrupciones en el juego debido a golpes, choques fortuitos que necesitaban asistencia y pérdidas de tiempo que hacían que el equipo vallero no cogiera el ritmo del partido.

En el minuto 54 llegó el tanto del empate en un remate espectacular de Jordi Melo que Sabater desvío de cabeza a la portería. La alegría era inmensa, pero faltaba el colofón a la misma que llegó en el minuto 89 con un remate de fuera del área de Sabater por bajo que se convirtió en el 2-1 definitivo y que desató la locura en el Municipal. Aún quedaba tiempo para sufrir, pues los rivales buscaron el empate con tres córners consecutivos, obligando a Xumi a lucirse con un paradón extraordinario que evitaba la igualada. Un partido de los que se dice que lo mejor es el resultado.

Antes de iniciarse el encuentro, se guardó un minuto de silencio en memoria del ex jugador de la UE Tavernes, David Magraner "Magra", fallecido hace uns días a los 53 años de edad.