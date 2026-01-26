Victorias de Judit Prats y Gorka Belda para el Club de Córrer el Garbí
Los y las atletas compiten en controles de marca en Valencia y Castellón y en el Autonómico sub23
Judit Prats y Gorka Belda han sido los triunfadores del Club de Córrer el Garbí en este último fin de semana. Ambos participaron en un control de marcas que se ha disputado en Valencia. Prats queda primera en peso con un lanzamiento de 13 metros y 29 centímetros, mientras que Belda se impone en longitud con un salto de 6 metros y 45 centímetros.
También compitieron en el mismo control de tipo A Jordi Berto, 2º en los 300 metros lisos con una mejor marca personal de 39’’38 y Arian Villacañas, 9º en salto de longitud con 4.25 metros.
Por otro, lado, una representación de la entidad gandiense se desplazó a Castellón para disputar un control tipo B: Aarón Córcoles en martillo, 3º con una marca de 59.40m (6Kg); Óscar Gimeno, en martillo / 4º con una marca de 59.01m (7.260Kg); Borja García en martillo / 44.31m (5kg); Manu Torres, en martillo / 31.82m (5kg); Aitana Valdes Martillo / 42.85m (3kg); Carla Mascarell, en martillo / mejor marca personal de 44.50m (3kg); Daniel González en martillo / 5º con una marca de 57.22m (5kg) y Hugo Martí en lanzamiento de jabalina / 4º con una marca de 42.80 metros.
Por su parte, Alejandro Martínez fue 4º en lanzamiento de peso, con una marca de 11.21 metros, en el campeonato autonómico sub23 disputado en Valencia, también pasado sábado.
