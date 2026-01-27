El Bollo Natural Fruit CVRDG debe centrarse en asegurar la permanencia en 1ª Autonómica

El primer equipo sénior femenino Bollo Natural Fruit Club Voleibol Real de Gandia que dirige Alejandro Terrero sufre una derrota inesperada ante el CV Finestrat (2-3) en un encuentro que había comenzado con un claro 2-0 a favor. A partir del tercer set, el conjunto visitante elevó su nivel y logró remontar el partido tras más de dos horas de juego.

El punto sumado resulta insuficiente para mantenerse en la lucha por las primeras posiciones y obliga ahora al equipo a centrarse en asegurar la permanencia en 1ª Autonómica.

El Tercera Juvenil Bollo Natural Fruit, entrenado por Luis Ramón, se impuso con autoridad en el derbi ante el CV Gandia (3-1), remontando un 0-1 inicial y consolidando su tercera posición en la tabla.

En Segunda, las realeras cayeron por 3-1 en Xàtiva en un partido marcado por las numerosas bajas, aunque dejó una imagen competitiva durante todo el encuentro.

El Primera Infantil Bollo Natural Fruit logró un triunfo contundente en Sedaví (0-3), que le mantiene en la tercera posición con opciones de pelear por la previa autonómica.

El Segunda Infantil El Saleroso, dirigido por Claudia Giménez, venció al CV Valencia (0-3), prolongando su racha y manteniéndose una semana más como líder de la categoría.

El Cadete Zonal Sklum Amarillo, entrenado por Alba Anaya, firmó una victoria solvente en Altea (0-3), que le permite mantenerse en los puestos que dan acceso a la fase de ascenso a Segunda Autonómica.