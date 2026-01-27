El CA Safor Teika se refuerza para afrontar los objetivos de la temporada en Primera División Nacional
El club incorpora a Matilda Halfwordson, Yohana Sol, Mara Herrando, Emma Almenar, María Muñoz, Sergi Borillo y Marcos Grajeras.
La entidad gandiense suma dos nuevos filiales, el CA la Vall d’Uixó y el Apolana de Alicante.
El Club d’Atletisme Safor Teika ha iniciado esta temporada sin la pista de atletismo de Gandia, pero con las ilusiones intactas por seguir compitiendo a alto nivel en las ligas nacionales. Ambos conjuntos, masculino y femenino, lucharán de nuevo en las ligas Joma e Iberdrola, respectivamente, de la Primera División Nacional, la categoría de plata del atletismo español. Será la sexta temporada consecutiva para el equipo masculino y la quinta seguida para el femenino en este Campeonato de España de Clubes.
El club se ha reforzado sobre todo en categoría femenina con la incorporación de varias atletas que suben el nivel del equipo con el objetivo de volver estar en la final por el ascenso a División de Honor, donde la temporada pasada fueron quintas.
Una de las incorporaciones más importantes es la de la atleta sueca procedente del CA Dianum, Matilda Halfwordson, que reforzará la prueba de los 100 metros vallas. La atleta, que vive a caballo entre Altea y Suecia, tiene, además, la polivalencia de poder competir en otras pruebas como el triple salto, la longitud o la altura.
Otra atleta importante es Yohana Sol Arias. De origen argentino, procedente del CA l’Hospitalet, afincada en València y recientemente nacionalizada española, llega al club para reforzar la prueba de lanzamiento de jabalina.
Otros fichajes destacables son Mara Herrando, saltadora castellonense procedente del CA Playas de Castelló, para la longitud y el triple salto, y las marchadoras Emma Almenar y María Muñoz, ambas procedentes del CA Els Sitges, de Burjassot, que hasta la temporada pasada habían reforzado al club en condición de filial.
El equipo femenino ha tenido algunas bajas destacadas, como son las de la triplista Nubia Gallego (se marcha al Unicaja Jaén), y las mediofondistas Marina Altur (CA Diputación de València) y Mónica Pascual, al Cárnicas Serrano.
El director deportivo del club, David Melo, apunta que "el equipo femenino se ha reforzado en pruebas clave donde necesitábamos marcar la diferencia cuando competimos a una atleta por prueba, y ha logrado mantener el bloque que venía dándonos muchas alegrías las temporadas anteriores".
Además, añade Melo, "el club cuenta con una generación de fondistas y mediofondistas que vienen de una base envidiable. Creemos que este equipo, a pesar de tener alguna baja importante de última hora, es superior al de la temporada pasada, y aunque el objetivo siempre será la permanencia, no podemos descartar estar luchado por algo más, como ya hicimos la temporada pasada, donde estuvimos peleando en el octogonal de ascenso".
Por otro lado, en el equipo masculino apenas ha habido incorporaciones. Destacan la de Sergi Borillo, vallista procedente del CA Playas de Castelló, o el velocista madrileño Marcos Grajeras, procedente del Atletismo Fuenlabrada. El club apuesta por dar continuidad a los atletas jóvenes para confeccionar sus equipos absolutos, como Álex Sangil, Hugo Arbona, Manuel Canet, Didac Marzà o Carlos Fernández.
David Melo confía en el bloque de la temporada pasada que mantuvo la categoría, y en la progresión de los atletas más jóvenes. "El objetivo en los chicos es la permanencia. La temporada pasada ya nos tocó sufrir en la jornada de descenso y esta vez seguramente repetiremos experiencia, pero confiamos en que el equipo pueda salvar la categoría", señala.
El equipo masculino ha sufrido algunas bajas, como José Marín (Atletismo Albacete), Pau González (CA Xàtiva) o Marc Reina (Vicky Foods).
Por otra parte, el club de Gandia suma dos nuevos filiales: el CA la Vall d’Uixó y el Apolana de Alicante, por lo que en total serán 11 los clubes que ayudarán al Safor a lograr los objetivos marcados, junto al CA Els Sitges, de Burjassot, el CA la Rabosa de Alzira, CA Guadassuar, CA Lla Valldigna, CA Puçol, CA Xàtiva, el Corriol Oliva, CA Algemesí y CC el Garbí de Gandia.
