El Chef Amadeo Gandia Billar deja buenas sensaciones al término de la primera vuelta de la Liga Nacional
Los jugadores demuestran compromiso y competitividad en sus enfrentamientos
El Chef Amadeo Gandia Billar Club ha vuelto a demostrar este fin de semana su compromiso y espíritu competitivo en las distintas categorías nacionales. Más allá de los resultados, el equipo exhibe solidez, capacidad de reacción y una mentalidad firme para seguir creciendo en una temporada exigente, donde cada punto cuenta y cada jornada deja aprendizajes clave.
En la Liga Nacional de División de Honor, derrota por 2-6 en casa frente al Palma en un encuentro de máxima dificultad. El equipo no logró desplegar su mejor versión ante un rival muy sólido, en un partido marcado por la exigencia y por detalles que terminaron inclinando la balanza.
En la Liga Nacional de Primera División, empate 4-4 en la visita a Mataró, en un enfrentamiento de alto nivel competitivo frente a un rival muy exigente. El equipo supo gestionar bien los momentos clave del encuentro, aprovechar sus oportunidades y sumar un punto de gran valor como visitante.
A pesar de estos resultados, se cierra la primera vuelta de la temporada con sensaciones positivas y una base sólida sobre la que construir una segunda mitad aún más ambiciosa.
