El Club Voleibol Hotel Borgia Gandia vende cara su derrota ante el líder de 1ª Nacional
El conjunto senior femenino vence al CV Alicante el fin de semana de competición
Nuevo fin de semana de competición para el CV Gandia. En categoría el masculino de Primera Nacional, CV Hotel Borgia Gandia, perdió 1-3 ante el líder CV Paterna en un encuentro muy igualado, con sets que llegaron hasta el 31-33.
El senior femenino de 1ª División gana 3-1 al CV Alicante 200. En 2ª División, el senior femenino perdió 2-3 ante el CV Oliva y el senior masculino ganó 3-2 frente al CV Cid Campeador.
En infantil femenino, el CV Gandia de 1ª División cayó por 3-0 ante el CV Sant Joan, con sets muy ajustados. El CV Gandia perdió 0-3 frente al CV Paterna, mientras que el infantil femenino CV Gandimpress de 2ª División firmó un gran partido al vencer por 3-2 al CV Benidorm en un encuentro muy disputado.
En la rama masculina, el infantil masculino de 1ª División fue uno de los grandes protagonistas del fin de semana. El sábado logró una importante victoria por 1-3 frente al líder, el CV Salesianos Elche. El domingo volvió a competir ante el CV Paterna, cayendo por un ajustado 2-3, con parciales de 20-25, 25-22, 25-18, 15-25 y 15-17. Por su parte, el infantil masculino B ganó con claridad por 0-3 en su visita a Villena.
En categoría cadete, el CV Furgo Gandia de 1ª División ganó 2-3 en su desplazamiento a Sedaví. En la categoría zonal, el CV Gandia A perdió 2-3 frente al líder, el CV Finestrat, en un gran partido, mientras que el CV Carnicería Merche cayó 0-3 ante el mismo rival. En masculino, el cadete de 1ª División venció 3-0 al CV Mediterráneo y el cadete zonal ganó 0-3 frente al CV Quart.
En juvenil, el juvenil femenino de 1ª División logró una trabajada victoria por 2-3 ante el CV Sedaví, mientras que el juvenil de 3ª División perdió 0-3 frente al CV Real de Gandia.
