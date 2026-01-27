Derrota del CF Miramar en Elche en partido de la Lliga Autonòmica Valenta

El CF Miramar amateur femenino cae 4-2 ante el Elche CF en partido de la Lliga Autonòmica Valenta. El choque ya se intuía complicado, debido a las numerosas bajas con las que viajaba el conjunto de la Safor. A pesar de ello, el equipo mostró orgullo y sacrificio aunque desgraciadamente no se vio reflejado en el marcador. Los tantos del CF Miramar fueron obra de Yannexy y Nerea.

El inicio de partido fue bueno, disfrutando de varias ocasiones claras y aprovechando una de ellas para adelantarse en el marcador, aunque la ventaja duró poco, ya que el equipo local aprovechó varios errores para darle la vuelta al marcador.

La segunda parte transcurría con bastante igualdad, pero otro error en un saque de esquina servía para ampliar el marcador por parte de las locales. Pero lejos de bajar los brazos, el equipo miramarino siguió en el partido con momentos de buen juego que le permitía acabar el partido cercando la meta rival y gozando de varias ocasiones de gol.

Al CF Miramar no se le puede reprochar nada, sino más bien al contrario. El equipo ya tiene la mente puesta en el próximo encuentro contra el Mislata CF con el objetivo de recuperar efectivos y competir en busca de la victoria.