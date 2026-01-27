La empresa estatal Casa 47 se compromete a construir en Gandia vivienda pública en solares de la Sareb

El Gobierno de Gandia ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y la empresa pública estatal Casa 47, de reciente creación, para impulsar la construcción de vivienda nueva en la ciudad a cargo del Estado.

El alcalde, José Manuel Prieto, acompañado por el concejal de Vivienda, Salvador Gregori, mantuvieron una reunión este martes en el Ministerio de Vivienda, en Madrid, con el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, Francisco David Lucas, y la presidenta de Casa 47, Leire Iglesias.

El compromiso alcanzado es que Casa 47 movilice el suelo que tiene en Gandia, que era propiedad de la Sareb y que ha pasado a la empresa estatal, para promover vivienda pública nueva. Se trata, en principio, de cuatro parcelas, donde Casa 47 construirá vivienda de manera progresiva, en los próximos años, para ponerla a disposición de los colectivos más vulnerables o con dificultades de acceso a la vivienda en el mercado libre.

Prieto y Gregori calificaron la reunión de “fructífera” y avanzaron que "en breve se darán a conocer las novedades respecto de esta medida". El alcalde comentó que "es una manera de incrementar la oferta de vivienda y ayudar a tener un mercado menos tensionado" y añadió que "es una buena noticia fruto de la colaboración entre instituciones”.

Cabe recordar que la Generalitat está construyendo, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), vivienda de protección pública en el distrito de Santa Anna, junto al Palau de Justícia. En noviembre empezaron las obras de una promoción y en breve comenzarán las de otro edificio al otro lado de los Juzgados, que ya se vende sobre plano.

De forma paralela el Ayuntamiento de Gandia tiene su propio Plan de Vivienda, que contempla medidas fiscales, patrimoniales y urbanísticas para fomentar la construcción y el acceso a viviendas protegidas. Entre ellas destacan bonificaciones fiscales para VPO, la cesión de parcelas municipales a promotores, la adecuación de viviendas municipales vacías y la captación de subvenciones públicas.

A estas iniciativas se suman dos más: ayudas de hasta 650 euros para contratar seguros de impago del alquiler y seguros antivandalismo, y una aportación de hasta 850 euros para gastos de adecuación de la vivienda.El plan se reforzó en marzo del año pasado con tres nuevas medidas orientadas a facilitar el acceso a la vivienda y a optimizar el uso del suelo.

La primera consiste que el Ayuntamiento de Gandia actuará como agente colaborador del ICO para asesorar y tramitar financiación, especialmente dirigido a jóvenes menores de 35 años que buscan su primera vivienda.

La segunda es el impulso de un plan piloto para convertir locales comerciales en viviendas en determinados barrios, sin afectar las principales zonas comerciales, mientras que la tercera permitirá una mayor densificación habitacional mediante una nueva normativa.