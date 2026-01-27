España confirma a Carla Bañuls Puente en la selección que disputa el Mundial de Ciclocross

Carla Bañuls Puente ha sido convocada para representar a España en el Campeonato del Mundo de Ciclocross, que se disputa este fin de semana en Hulst (Países Bajos).

El seleccionador nacional, Javier Ruiz de Larrinaga, contará en la gran cita del año con un total de 13 ciclocrossistas, entre ellos la corredora júnior de Gandia para formar parte de la categoría júnior. La carrera de Carla se correrá el sábado, 31 de enero, a las 11.05 horas.

La ciclista del Team Mirat Salamanca ya tiene experiencia internacional, ya que en las últimas semanas ha competido en varias pruebas de la Copa del Mundo. Se clasificó en el puesto 22º en su quinta internacionalidad con España este último fin de semana. Fue en Hoogerheide (Países Bajos).

La corredora saforense también corrió el fin de semana anterior en la carrera de la Copa del Mundo que tuvo lugar en Benidorm, donde se clasificó 16ª y segunda mejor del combinado español en su categoría.

Además, fue una de las integrantes de España en el Europeo de Ciclocross disputado en Bélgica, lo que muestra que ya es una de las fijas de la Real Federación Española de Ciclismo porque está en la terna de las mejores especialistas del país en su primer año como júnior.

El pasado verano también formó parte de la delegación española que acudió a los Juegos Olímpicos de la Juventud, cuya sede fue el país de Macedonia.

Ahora toca el Mundial. Carla se concentra este jueves con el resto de compañeros y compañeras del combinado nacional español para viajar a Paises Bajos.