Gandia se estrena en Madrid Fusión bajo el paraguas del club de producto Saborea España

Gandia cerró el domingo su participación en Fitur e inició el lunes su presencia en Madrid Fusión, uno de los congresos gastronómicos más relevantes del panorama internacional, que se celebra hasta el próximo miércoles, 28 de enero, en el mismo recinto de Ifema, en Madrid.

La presencia de la ciudad en esta edición viene marcada por su adhesión al club de producto Saborea España, la principal plataforma estatal dedicada a convertir la gastronomía en una experiencia turística de alto valor. "Esta incorporación supone un importante impulso al posicionamiento de Gandia como destino turístico, reforzando su competitividad", apuntaron fuentes municipales a través de un comunicado.

Durante el primer día se celebró un taller de vinos con 12 degustaciones a cargo de la Bodega Venta del Puerto, maridadas con aceite de Fontanars. Después tuvo lugar un taller dirigido a agencias de viajes internacionales en el que se explicaron las diferencias entre la paella y la Fideuá de Gandia, y donde participaron cocineros de los restaurantes de Gandia Casa Julia y Chef Amadeo, y de Cullera.

Para finalizar la jornada matinal el restaurante Chef Amadeo elaboró un arroz caldoso en el "showcooking" celebrado en el expositor de la Comunitat Valenciana. Paralelamente, desde el mostrador de la ciudad se repartieron raciones de Fideuà al público presente y de tapas realizadas por el restaurante ‘El Asombro’.

En cuanto a los encuentros profesionales el alcalde, José Manuel Prieto, y la concejala de Turismo, Balbina Sendra,mantuvieron una reunión con Santos Ruiz, gerente de la DO Arroz de València, entre otros.

El alcalde reparte raciones de Fideuà de Gandia. / Diego Radamés

El alcalde explicó que Gandia ya forma parte del club de producto de las ciudades turísticas y gastronómicas más importantes de España. “Estar en Madrid Fusión, bajo el paraguas de Saborea España, es una manera de referenciarnos en base a valores como la autenticidad y la calidad, al tiempo que nos permite destacar la riqueza y la proximidad de nuestros productos de huerta y mar”.

Prieto subrayó que la colaboración con el sector "abre nuevas metas de proyección exterior, trabajando intensamente con turoperadores, críticos gastronómicos y personas que comercializan operativas". “Estar en aquí nos permite contactar con público profesional y finalista, provocando un impacto en todas aquellas personas que, cada vez más, tienen en cuenta la riqueza gastronómica para elegir su destino vacacional, basándose en parámetros de experiencia”.

Prieto también explicó que, más allá de las degustaciones, “la parte más importante de la feria es el trabajo que se hace con los profesionales. Estar en el mapa, cara a cara con los grandes destinos, supone un salto importante”.

Por su parte, Sendra agradeció la implicación de los hosteleros locales que se han desplazado hasta Madrid para realizar las degustaciones y demostraciones culinarias. “Hemos venido a trabajar en equipo para vender nuestra gastronomía al público nacional e internacional”, comentó.

Para esta feria Gandia ha acudido de la mano de Destí Safor y cuenta con la participación de restaurantes de referencia como Chef Amadeo, Parsifal, Casa Julia y El Asombro, así como de productores locales que reflejan la diversidad del territorio, entre los que se encuentran Cítricos Todolí, Vermut 4 Xavos, Vicky Foods, Cafés Climent y las bodegas Venta del Puerto, Finca Collado y la Clandestilería. Toda esta oferta se complementa con dulces como la Trenza Borgiana, de la mano de Pastelería Raúl y helados de Heladería Xixona.