La Hermandad de la Santa Cena de Gandia celebra su 50 aniversario con un Vía Crucis Viviente excepcional

La Hermandad de la Santa Cena de Gandia conmemora este año sus 50 años de historia con un acto central que promete ser uno de los más emotivos de la cofradía: un Vía Crucis Viviente que recorrerá las calles.

En la presentación oficial del acontecimiento, el concejal de Semana Santa, Miguel Ángel Picornell, ha destacado que esta celebración coincide con los 50 años del primer Vía Crucis Viviente organizado por la hermandad en el distrito, consolidando así una tradición única que perdura desde su fundación.

El hermano mayor de la Hermandad, Jordi Pérez, ha detallado que la procesión extraordinaria tendrá lugar este sábado a las 19.30 horas, empezando en la plaza de l'Escola Pia, pasando por las calles Sant Francesc de Borja y paseo de les Germanies, finalizando en la plaza del Ayuntamiento. El acto contará con la participación de la banda de tambores y cornetas del Cautivo de Oliva, que interpretará una marcha en honor a la Hermandad.

Pérez ha subrayado la gran respuesta de la comunidad con una alta participación, tanto de hermanos veteranos como de nuevos miembros, y ha remarcado la singularidad del Vía Crucis Viviente: es la única hermandad con una imagen viviente en toda España, hecho que le confiere una identidad propia dentro de la Semana Santa de Gandia.

Además, la Hermandad ha iniciado los trámites para conseguir el reconocimiento como Bien de Relevancia Local, a pesar de que la atención principal en estos momentos se centra en la celebración del 50 aniversario.

Noticias relacionadas

"Este cumpleaños supone un homenaje en medio siglo de dedicación y pasión, manteniendo viva una tradición única que combina la devoción, la historia y la participación comunitaria", ha finalizado Pérez.