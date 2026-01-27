El municipi de Daimús s’adhereix al Fons Valencià per la Solidaritat
Un de cada dos ajuntaments de la Safor formen part del Fons, els quals representen a més del 60% de la població total
L'Ajuntament de Daimús ha aprovat, per unanimitat al seu plenari municipal, l'adhesió al Fons Valencià per la Solidaritat, l’entitat municipalista que aglutina els esforços i recursos d’ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana, i els dedica a erradicar la pobresa i treballar per la igualtat d’oportunitats mitjançant la cooperació internacional municipalista directa i l’educació per al desenvolupament.
Daimús ha designat com a representants de l’ajuntament en el Fons a l’alcalde Robert Miñana Giménez i a la regidora Consuelo González Caudeli, com a titular i suplent, respectivament.
El municipi de la Safor, amb l’alta com a soci al Fons Valencià, manifesta la seua voluntat de contribuir des de l’àmbit local valencià al desenvolupament de països del sud i fer-ho des de l’enfortiment de la cooperació descentralitzada i del moviment municipalista, sent conscient de la seua transcendència en la construcció d’una societat més humana, justa, sostenible i democràtica. L’Ajuntament de Daimús assumeix, per tant, el compromís de dotar pressupostàriament una partida anual per a projectes de cooperació internacional municipalista directa i d’educació al desenvolupament a realitzar mitjançant el Fons Valencià.
Amb la incorporació de la localitat valenciana de Daimús, el Fons Valencià per la Solidaritat augmenta el nombre de socis a 160, sent d’aquests 152 ajuntaments i 8 mancomunitats de la Comunitat Valenciana, continuant amb la tendència d’increment de socis.
També s’incrementa la presència al Fons d’entitats locals de la Safor, sent el 52% de les localitats de la comarca (Almoines, L'Alqueria de la Comtessa, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna, Daimús, La Font d’en Carròs, Gandia, Palmera, Piles, Potries, Rafelcofer, El Real de Gandia, Ròtova, Simat de la Valldigna, Vilallonga i Xeresa) -les quals representen al 63% de la població- les que formen part de l’associació municipalista per la solidaritat, així com la Mancomunitat de Municipis de La Safor.
