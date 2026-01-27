La periodista de Xeraco Àlex Blanquer serà la pregonera de les Falles de Gandia
És una reconeguda presentadora de diversos programes tant autonòmics com estatals. L'acte, així com la Crida, serà el dissabte, 7 de febrer.
Les Falles de Gandia de 2026 ja tenen pregonera. Es tracta d’Àlex Blanquer, periodista i presentadora de televisió, natural de Xeraco, jove i amb una sòlida trajectòria en directe, entreteniment i retransmissions especials. El pregó està programat per a dissabte, 7 de febrer, a migdia en la plaça Major de la capital de la Safor, on, de vesprada, eixe mateix dia també es durà a terme la Crida.
Àlex Blanquer és una de les cares visibles del món faller a la televisió autonòmica À Punt fent els programes especials de les "Mascletaes" així com altres directes relacionats. També ha sigut presentadora de l’espai meteorològic "Tiempo al Tiempo" en Cuatro i copresentadora de "La Noche de los Recuerdos" en Telecinco, al costat de Jesús Vázquez.
Durant l’estiu de 2025 Àlex Blanquer va formar part de l’equip de presentadors del programa "Fiesta" en Telecinco, consolidant així la seua presència en l’àmbit de l’entreteniment d’abast estatal.
A la Comunitat Valenciana és una cara habitual de la televisió, vinculada a projectes d’actualitat i entreteniment. Al llarg de la seua trajectòria ha presentat alguns dels formats més destacats d’À Punt, com ara durant quatre anys consecutius, l’especial de les Campanades; les retransmissions oficials de les Falles durant dos anys; el talent show en prime time “Duel de Veus”; el magazín informatiu “En Directe”; programes d’humor i entreteniment com “Tap Zapping”, “Terra Viva” i altres espais.
Amb un estil pròxim i versàtil davant de la càmera, Àlex Blanquer ha desenvolupat una trajectòria estretament vinculada al directe i a formats diversos, tant en l’àmbit autonòmic com estatal.
