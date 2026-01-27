Quique Llopis: "Lo de la pista de atletismo de Gandia es un palo muy grande"

Quique Llopis Doménech es de Bellreguard, pero, deportivamente, es de Gandia. Y lo es porque lleva toda su vida deportiva entrenando y, en algunas ocasiones, compitiendo en la pista de atletismo de la capital de la Safor. El Top 4 del mundo echa de menos no poder ejercitarse sobre el tartán gandiense.

Preguntado por la paralización de las obras de reforma de la pista y el hecho de que la ciudad esté tantos meses sin una instalación tan específica, el campeón de España y subcampeón de Europa lo tiene claro: "La valoración de lo que ocurre es mala, no hay más. Es verdad que a mí no me afecta tanto porque tengo la oportunidad de entrenar fuera, pero como entrenar en casa, aquí en Gandia, no hay nada".

Aquí, en opinión del deportista de Adidas, "los más perjudicados son los clubes, fundamentalmente las escuelas", argumentando que "los niños y niñas que querían iniciarse en la práctica del atletismo en este curso no lo han podido hacer por la falta de unas instalaciones y los que ya estaban ven cómo se interrumpe su progresión".

"Es un palo muy grande", destaca Llopis, pero ahora, concluye, "solo queda que pensar en que se solucione el problema lo antes posible por el bien de todos".