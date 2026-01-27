Un fin de semana de lo más movido para el CV Arenas a nivel competitivo y organizativo

El equipo cadete femenino del CV Arenas Hotel Gandia ha jugado dos partidos con malos resultados con distinta imagen. El viernes, el equipo visitante de la Nucia se llevó tres puntos del Veles e Vents sin apenas sudar la camiseta. El domingo el CV Valencia visitó el Veles e Vents del Grau y aunque el resultado fue idéntico la imagen del cuadro local fue muy diferente en un partido trepidante en el que solo el potente ataque valenciano hizo que los tres puntos volaran del Grau.

Al mismo tiempo, los escolares vieron como la jornada de playa que acompañaba al torneo federado de voley playa no se pudo disputar, pese a que el equipo de trabajo enviado por parte del club al evento sí que pudo ayudar a que los torneos amateurs y profesionales de sábado y domingo se pudieran disputar. Desde el club queremos agradecer y resaltar la labor de los voluntarios que han estado casi 72 horas trabajando en la playa y luchando contra un viento incansable.