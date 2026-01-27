Un fin de semana de lo más movido para el CV Arenas a nivel competitivo y organizativo
Dos partidos con dos derrotas es el balance del equipo cadete femenino
El equipo cadete femenino del CV Arenas Hotel Gandia ha jugado dos partidos con malos resultados con distinta imagen. El viernes, el equipo visitante de la Nucia se llevó tres puntos del Veles e Vents sin apenas sudar la camiseta. El domingo el CV Valencia visitó el Veles e Vents del Grau y aunque el resultado fue idéntico la imagen del cuadro local fue muy diferente en un partido trepidante en el que solo el potente ataque valenciano hizo que los tres puntos volaran del Grau.
Al mismo tiempo, los escolares vieron como la jornada de playa que acompañaba al torneo federado de voley playa no se pudo disputar, pese a que el equipo de trabajo enviado por parte del club al evento sí que pudo ayudar a que los torneos amateurs y profesionales de sábado y domingo se pudieran disputar. Desde el club queremos agradecer y resaltar la labor de los voluntarios que han estado casi 72 horas trabajando en la playa y luchando contra un viento incansable.
Suscríbete para seguir leyendo
- Polémica en Gandia por la imagen ganadora de una categoría del Concurso de Fotografía de la Semana Santa 2026
- Desalojan un edificio de la playa de Tavernes de la Valldigna tras caerse una terraza por el temporal
- El mar se come Tavernes a la espera del proyecto diseñado hace 10 años
- Los afectados por el temporal Harry en Tavernes de la Valldigna todavía no pueden volver a sus casas
- La Sort de Ròtova era una 'posada con spa' del Imperio Romano
- La borrasca Harry ya se traga media playa en Tavernes de la Valldigna
- Marina de Gandia inicia el proyecto que ha costado 10 años de gestiones
- La nueva Marina de Gandia generará 50 empleos cuando esté operativa