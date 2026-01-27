Otro fin de semana para olvidar para los equipos del CR Inter Alpesa
Los resultados de ambos encuentros fueron muy ajustados
Pepe Juan
El CR Inter Alpesa "A" pierde en su visita a Valencia contra la UPV CR por 31 a 29 con el tiempo prácticamente finalizado. El conjunto "interpobles" ganaba a dos minutos del final, pero una cadena de golpes de castigo en contra hicieron que en el minuto 80 consiguieron ensayar los locales, que, con la posterior transformación, consiguieron ganar un partido ya con el tiempo cumplido
El próximo partido de la Liga en 1ª Territorial del Inter Alpesa "A" será la visita a Elche, en otro partido que se puede complicar por la muchas bajas que acumula el equipo.
El CR Inter Alpesa "B" cae por tan solo 2 puntos en el Tomás Pardo de Alzira contra el UMH Orihuela en la Liga de 3ª Territorial. Partido muy reñido en una mañana muy ventosa y con dos equipos muy igualados en todo. El Inter lo tuvo con ensayo de Santiago Gisbert, que no se consigue transformar, y en el 73, empata el partido el Orihuela por ensayo de Luis Enmanuel Feliz, que consigue transformar Alejandro Belmonte, ganando así un choque en el que el Orihuela estuvo más acertado.
