Nueva solicitud para instalar una planta fotovoltaica en suelo rústico en la Safor

Nueva solicitud de una empresa en la comarca de la Safor, y ya van tres, para instalar una planta fotovoltaica sobre suelo no urbanizable. A las ya conocidas de Palma de Gandia y de Ador, como ya publicó este periódico, se suma una más prevista en Tavernes de la Valldigna. Se trata de la planta bautizada como «Horteta», que quiere construir la empresa Solar 2034, con sede en Alicante.

La ubicación prevista de la central es un punto muy cercano al núcleo urbano de Tavernes, entre la carretera CV-50 y el río Vaca, sobre unos terrenos que ahora son campos de naranjos en producción. Además, está cerca de la subestación eléctrica, a la que irá conectada por una línea subterránea en zanja. La energía eléctrica que logre convertir esta planta gracias al sol se evacuará a la red de distribución.

La potencia a instalar es de 600 kW, incluidas sus infraestructuras de evacuación. La inversión prevista es de 496.591 euros. También contempla un transformador que irá ubicado dentro en un edificio de hormigón monobloque.

Además del proyecto también se someten a información pública los estudios de impacto ambiental y de integración paisajística, así como un plan de desmantelamiento y restitución del terreno y del entorno afectado.

Plantas solares hay muchas en la comarca, así como aprovechamiento de esta energía en numerosas cubiertas, pero la particularidad de estas últimas reside en que por primera vez en la Safor se proyectan en suelo rústico. Es un fenómeno que también se está extendiendo a otras comarcas valencianas.

Y la posición que está manteniendo el actual Consell, en concreto el Servicio Territorial de Industria, Energía y Minas, es la de seguir dándole su trámite para desbloquear el cuello de botella que tenía la administración valenciana y que venía de la anterior legislatura, puesto que el Botànic era más reticente a autorizarlas.

Las competencias son de la Generalitat y por tanto el organismo que tiene la última palabra. Los ayuntamientos donde aterriza un proyecto de este tipo tienen poco margen de maniobra, más allá de presentar alegaciones o correcciones, y en esta fase están ahora las plantas solares de la Safor.

Las plantas solares previstas en Ador y en Palma de Gandia las promueve la empresa Sun Hive, también con sede en Alicante. Al respecto, las alcaldesas de estos municipios de la Safor, Manela Faus y Paula Femenía, de Compromís, ya anunciaron su rechazo y han presentado alegaciones en contra de los respectivos proyectos. Se critica el impacto visual, el tipo de suelo y un eventual riesgo de incendios forestales. Además, los colectivos locales de Compromís animan a los vecinos a alegar a título individual.

Pero también han surgido iniciativas ciudadanas. En la web Change.org, bajo el epígrafe «Proteger Marxuquera de dos macroplantas solares», se incluye una petición que ya lleva 779 firmas verificadas.