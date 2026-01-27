La UD Portuarios Disarp y la UD Oliva condenan la violencia dentro y fuera de los campos de fútbol

Las reacciones a los graves incidentes acaecidos el domingo en el Camp el Morer no se han hecho esperar. Como ya ha informado este periódico, el partido de la Liga de Fútbol de Segunda FFCV que disputaban la UD Oliva y la UD Portuarios Disarp fue suspendido por el árbitro a raíz de unos graves incidentes.

Lo ocurrido se centra en la agresión de un futbolista visitante al director deportivo del club local, aparte de otras cuestiones que relata el colegiado en el acta arbitral.

Desde la UD Portuarios-Disarp han emitido un comunicado en el que, en primer lugar, se interesan por el estado de salud del director deportivo de la UD Oliva, "a quien le trasladamos todo nuestro apoyo y le deseamos una pronta y completa recuperación".

Como club, añaden los del Grau "condenamos profundamente cualquier situación que ponga en riesgo la integridad física o moral de las personas. Rechazamos de manera rotunda todo tipo de violencia, ya sea dentro o fuera de los terrenos de juego. Estos comportamientos no representan los valores de respeto, deportividad y convivencia que defiende nuestra entidad".

Ante los hechos ocurridos, "informamos que el club ha iniciado las medidas internas correspondientes y actuará con la máxima responsabilidad y contundencia respecto al jugador implicado, conforme a nuestro reglamento interno y en colaboración con las autoridades y organismos competentes si así fuera necesario".

Desde la UD Oliva también hay manifiesto en el que expresan "públicamente nuestra más firme condena a cualquier acto de violencia, dentro o fuera de los terrenos de juego" Tras los hechos ocurridos en el Camp el Morer, "queremos dejar claro que este tipo de comportamientos no representan en absoluto los valores de respeto, deportividad y convivencia que defiende nuestro club".

Desde el club "queremos manifestar también todo nuestro respaldo a nuestro coordinador, persona muy conocida y apreciada en el mundo del fútbol, con una trayectoria marcada por una actitud siempre ejemplar, tanto a nivel deportivo como humano".

La UD Oliva agradece "sinceramente a la @udportuariosdisarp sus palabras en el comunicado emitido, así como su predisposición para esclarecer lo sucedido. Por nuestra parte, nos ponemos también a disposición de quien corresponda para colaborar en todo lo necesario, aclarar los hechos y trabajar conjuntamente para que situaciones como esta no vuelvan a repetirse".

Noticias relacionadas

A pesar de que el árbitro refleja en el acta que hubo invasión de aficionados de ambos equipos a raíz de la agresión del futbolista al coordinador técnico, la UD Oliva "destacar y agradece el comportamiento ejemplar del público de ambos equipos. No hubo ninguna invasión de campo por parte de aficionados de ningún club: todas las personas que accedieron al terreno de juego fueron exclusivamente jugadores y miembros de los cuerpos técnicos de ambas entidades".