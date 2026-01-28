Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Velocidad trenes ValenciaZona Bajas EmisionesMuVimBorrasca JosephMigrantes C. ValencianaSemana SantaCalderos Moncada
instagramlinkedin

Alfauir muestra su cara más solidaria con los daminificados de la dana

El ayuntamiento dona 2.350 euros a una asociación de Catarroja

El alcalde de Alfauir ha visitado la sede de la AFAC para entregar el dinero recogido

El alcalde de Alfauir ha visitado la sede de la AFAC para entregar el dinero recogido / Levante-EMV

Salva Talens

Gandia

El municipio de Alfauir ha entregado un total de 2.350 euros a la AFAC (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Catarroja), un colectivo víctima de la dana. Este dinero se ha recaudado con la venta y compra de camisetas por parte de los vecinos de Alfauir y de otras localidades de la comarca.

La historia de esta iniciativa solidaria comienza durante la dana, en octubre y noviembre de 2024, cuando Alfauir se vuelca por completo en ayudar a las personas y pueblos damnificados por el desastre. En aquel momento, el ayuntamiento coordina la acción social, que consiste en llevar comida y medicamentos con una furgoneta que recorre las poblaciones afectadas.

Cuando las personas damnificadas ya tenían, más o menos, la comida asegurada, el pueblo de Alfauir emprende otra acción que es la de la venta de camisetas para recoger un dinero que se destinaría a un colectivo seriamente perjudicado por la dana.

Pues es ahora cuando se ha materializado físicamente la donación de ese dinero (2.350 €) con una visita del alcalde de Alfauir, José Juan Bataller, a Catarroja, concretamente a la sede de la AFAC (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Catarroja).

El alcalde explica que "el dinero se ha destinado a una asociación que lo perdió absolutamente todo con la dana y que hace una labor por la gente con patologías degenerativas".

Bataller recuerda que "en la iniciativa de las camisetas ha colaborado y mucho Antonio, propietario de Serpublic en Beniflà, quien no dudó en ayudarnos cuando le contamos la idea, cobrando las camisetas a precio de coste".

Noticias relacionadas

El propio alcalde destaca, sobre todo, que "este donativo solidario ha sido posible gracias a la colaboración de los vecinos y vecinas de Alfauir y de los pueblos de alrededor. Agradecemos, sinceramente, la participación de todas las personas que han colaborado y se han volcado en la iniciativa".

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents