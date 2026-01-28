Alfauir muestra su cara más solidaria con los daminificados de la dana

El municipio de Alfauir ha entregado un total de 2.350 euros a la AFAC (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Catarroja), un colectivo víctima de la dana. Este dinero se ha recaudado con la venta y compra de camisetas por parte de los vecinos de Alfauir y de otras localidades de la comarca.

La historia de esta iniciativa solidaria comienza durante la dana, en octubre y noviembre de 2024, cuando Alfauir se vuelca por completo en ayudar a las personas y pueblos damnificados por el desastre. En aquel momento, el ayuntamiento coordina la acción social, que consiste en llevar comida y medicamentos con una furgoneta que recorre las poblaciones afectadas.

Cuando las personas damnificadas ya tenían, más o menos, la comida asegurada, el pueblo de Alfauir emprende otra acción que es la de la venta de camisetas para recoger un dinero que se destinaría a un colectivo seriamente perjudicado por la dana.

Pues es ahora cuando se ha materializado físicamente la donación de ese dinero (2.350 €) con una visita del alcalde de Alfauir, José Juan Bataller, a Catarroja, concretamente a la sede de la AFAC (Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras Demencias de Catarroja).

El alcalde explica que "el dinero se ha destinado a una asociación que lo perdió absolutamente todo con la dana y que hace una labor por la gente con patologías degenerativas".

Bataller recuerda que "en la iniciativa de las camisetas ha colaborado y mucho Antonio, propietario de Serpublic en Beniflà, quien no dudó en ayudarnos cuando le contamos la idea, cobrando las camisetas a precio de coste".

El propio alcalde destaca, sobre todo, que "este donativo solidario ha sido posible gracias a la colaboración de los vecinos y vecinas de Alfauir y de los pueblos de alrededor. Agradecemos, sinceramente, la participación de todas las personas que han colaborado y se han volcado en la iniciativa".