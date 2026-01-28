El CB Tavernes y VelaBasket firman un acuerdo de colaboración e intercambio

En la localidad de Sueca se ha iniciado la construcción de VelaBasket, un nuevo complejo deportivo de más de 13.000 m² que se convertirá en la futura casa del baloncesto a partir de la temporada 2027/2028. El proyecto, impulsado por la familia Espert-Vela con una inversión de unos 20 millones de euros, incluirá tres pistas profesionales, gimnasio de alto rendimiento, clínica deportiva y una residencia para 150 deportistas.

VelaBasket nace con una vocación integradora, con escuela de baloncesto, programas de tecnificación, alto rendimiento e intercambios internacionales, además de actividades abiertas a la ciudadanía. Además de ser la nueva sede del C.B. Sueca, el complejo tendrá un fuerte impacto social y económico, situando la ciudad como referente del turismo deportivo.

Pues bien, hace unos días, la junta directiva del Club Bàsquet Tavernes de la Valldigna con su presidente al frente firmó un acuerdo de colaboración e intercambio con VelaBasket. Con esta nueva alianza, VelaBasket ofrecerá, a la entidad vallera, entre otros servicios, formación continua, servicios profesionales y asesoramiento deportivo y de gestión, además de la VelaBasket Experience.

El presidente del Club Bàsquet Tavernes, Álex Martínez, agradece a VelaBasket el hecho contar "con nosotros en esta nueva aventura. El futuro del baloncesto se escribe juntos!".