El comité sanciona 7 partidos al futbolista agresor y fija la reanudación del Oliva vs Portuarios a puerta cerrada

El Comité de Competición y Disciplina de Segona Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana Grupo 6º ha resuelto sobre los graves incidentes ocurridos en el encuentro entre la UD Oliva y la UD Portuarios Disarp que se disputaba en el Camp El Morer el pasado domingo, una vez examinados el acta, los informes de que se dispone y los demás elementos de prueba.

Lo más llamativo es la sanción de 7 partidos al futbolista de la UD Portuarios Disarp que agredió al director deportivo de la UD Oliva "en grado de tentativa, sin causar lesión y sin informar que precisara atención médica ni que causara baja para sus ocupaciones habituales", además de imponerle 90 euros de multa.

También es significativo que el comité sanciona a los dos clubes "por incidentes de público, protagonizados por sus simpatizantes" y "por actos notorios y públicos que atenten a la dignidad, decoro y buen orden deportivo de sus jugadores".

A la UD Oliva se le apercibe que "en caso de reincidir una vez más se le clausurarán sus instalaciones deportivas o disputará sus encuentros a puerta cerrada al haber sido sancionado por idéntico motivo hasta en tres ocasiones anteriores a la presente".

Por último, el comité señala que "a las 20:00 horas del día 11/02/2026 en el Camp El Morer F-11 Oliva se celebrará a puerta cerrada los 29 minutos que restan del encuentro de referencia, el cual se suspendió en la fecha originaria en el minuto 61 de la segunda mitad con el resultado técnico obrante hasta ese momento de 2-1 a favor de la UD Oliva".

Se da la circunstancia de que ese mismo día la UD Oliva tiene partido de La Nostra Copa contra el Novelda CF, por lo que se tendrá que cambiar la fecha de uno de los dos partidos.

Contra la resolución del Comité de Competición podrá interponerse recurso ante el Comité de Apelación de esta Federación, en el plazo máximo de cinco días hábiles.