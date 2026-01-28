Gandia, Oliva y Tavernes cierran espacios público por la fuerza del viento

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana y AEMET han establecido la alerta amarilla por vientos en la provincia de Valencia y naranja por fenómenos costeros para la jornada de este miércoles.

Por tal motivo, los Ayuntamientos de Gandia, Oliva y Tavernes, así como otros de la comarca, han decidido cerrar los espacios públicos ante esta situación de pre emergencia y como medida de prevención.

Ante cualquier incidencia, hay que llamar al 112 o al 962 87 88 00 u 092 (Policía Local Gandia) o 092 (Policía Local d'Oliva) o092 (Policía Local Tavernes).

Entre las 16 y las 16.20 horas de este miércoles, en Gandia se han registrado picos de viento de 74 kilómetros por hora en la ciudad, mientras que en la playa, de 88 kilómetros por hora.

Desde los Ayuntamientos se recomienda: asegurar toldos, persianas y cualquier objeto suelto en el balcón o terraza; conducir con precaución y reducir la velocidad; evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse alejado de árboles, cornisas y andamios, así como evitar acercarse al espigón y practicar deporte o pesca en la zona de costa.