El NiE Gandia sube al podio en el Trofeo Internacional XXXI Memorial Pascual Román

El Club Natació i Esports Gandia ha competido en el Trofeo Internacional XXXI Memorial Pascual Román, disputado en la piscina Esperanza Lag de Elche con un total de 31 de nadadores y nadadoras.

El trofeo cuenta con sistema de cronometraje electrónico y se desarrolla en piscina de 50 metros, hecho que dificulta la consecución de marcas en este momento de la temporada al no poder entrenar en piscina de esta longitud.

Aun así, los y las gandienses dieron el 100% y consiguieron diferentes triunfos personales entre los que cabe destacar, sobre todo, la medalla de bronce de Asier Gramage en los 800 metros libres.

Destacar también al propio Asier Gramage, 12º en la final B en los 200 estilos, así como a Raquel Martí Tembl con un 4º puesto en la final A en los 50 braza, 7ª en la final A en los 50 libres, 4ª en los 100 espalda, 5ª en la final A de 200 espalda y 6ª en los 200 estilos.

Mención también para Julia Soriano, 4ª clasificada en la prueba de 1.500 metros libres; Martina Barahona Soriano, 8ª en la final A en los 200 braza y Kiko Climent Vitoria, 16º en la final B de los 400 libres

En el relevo 4x100 metros libres masculino el NiE Gandia consiguió la marca mínima autonómica júnior.

Noticias relacionadas

La siguiente cita competitiva será en Oliva con motivo del tercer control de la temporada, que es el último antes del campeonato autonómico júnior y absoluto.