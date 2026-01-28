El NiE Gandia sube al podio en el Trofeo Internacional XXXI Memorial Pascual Román
Un grupo de 31 nadadores y nadadoras de la entidad saforense compiten en Elche
El Club Natació i Esports Gandia ha competido en el Trofeo Internacional XXXI Memorial Pascual Román, disputado en la piscina Esperanza Lag de Elche con un total de 31 de nadadores y nadadoras.
El trofeo cuenta con sistema de cronometraje electrónico y se desarrolla en piscina de 50 metros, hecho que dificulta la consecución de marcas en este momento de la temporada al no poder entrenar en piscina de esta longitud.
Aun así, los y las gandienses dieron el 100% y consiguieron diferentes triunfos personales entre los que cabe destacar, sobre todo, la medalla de bronce de Asier Gramage en los 800 metros libres.
Destacar también al propio Asier Gramage, 12º en la final B en los 200 estilos, así como a Raquel Martí Tembl con un 4º puesto en la final A en los 50 braza, 7ª en la final A en los 50 libres, 4ª en los 100 espalda, 5ª en la final A de 200 espalda y 6ª en los 200 estilos.
Mención también para Julia Soriano, 4ª clasificada en la prueba de 1.500 metros libres; Martina Barahona Soriano, 8ª en la final A en los 200 braza y Kiko Climent Vitoria, 16º en la final B de los 400 libres
En el relevo 4x100 metros libres masculino el NiE Gandia consiguió la marca mínima autonómica júnior.
La siguiente cita competitiva será en Oliva con motivo del tercer control de la temporada, que es el último antes del campeonato autonómico júnior y absoluto.
Suscríbete para seguir leyendo
- Polémica en Gandia por la imagen ganadora de una categoría del Concurso de Fotografía de la Semana Santa 2026
- El mar se come Tavernes a la espera del proyecto diseñado hace 10 años
- Los afectados por el temporal Harry en Tavernes de la Valldigna todavía no pueden volver a sus casas
- La Sort de Ròtova era una 'posada con spa' del Imperio Romano
- Marina de Gandia inicia el proyecto que ha costado 10 años de gestiones
- Desalojan un edificio de la playa de Tavernes de la Valldigna tras caerse una terraza por el temporal
- El abad de Gandia 'vende' la Colegiata en Fitur
- La nueva Marina de Gandia generará 50 empleos cuando esté operativa