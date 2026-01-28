Oliva pide a la Conselleria que el 17 de marzo sea no lectivo por las Fallas

El Gobierno de Oliva ha pedido a la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades la modificación del calendario del curso escolar, de tal manera que el alumnado de la ciudad tenga como día no lectivo el martes, 17 de marzo, con motivo de la fiesta de las Fallas, y se alargue un día más el curso, hasta el lunes 22 de junio.

Esta petición se hace tras lograr la unanimidad del Consell Escolar Municipal, y fue remitida por el ayuntamiento olivense a la Dirección General de Centros Docentes el viernes pasado.

El concejal de Educación, Mario Vidal, explica que ya en octubre el Ayuntamiento de Oliva tramitó esta solicitud, pero la Conselleria la rechazó. Ahora confían en que el departamento de Carmen Ortí cambie de parecer y conceda este día, como ha sucedido con la capital, València.

La Federació de Falles de Oliva también se suma a esta iniciativa. Recientemente presentó un escrito al ayuntamiento en este sentido, ofreciendo varios argumentos. La federación señala que las Fallas "constituyen una expresión viva del patrimonio cultural valenciano, y la participación del alumnado en estas fiestas también contribuye de manera directa al logro de las finalidades educativas", además de ser "una vivencia que refuerza el sentimiento de pertenencia, la identidad cultural y la comprensión del patrimonio cultural valenciano como parte esencial de la formación integral del alumnado".

Recuerdan, además, que las Fallas son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por la Unesco, "hecho que comporta un compromiso institucional con su preservación, promoción y transmisión a las generaciones futuras".

En Oliva el 17 de marzo marca el inicio de los principales actos falleros. Durante esta jornada se activan múltiples actividades comunitarias y festivas, en las cuales participa activamente una parte muy significativa del alumnado, a través de las comisiones falleras y de las Juntas Locales, con la implicación directa de familias y entidades del tejido asociativo local.

La FdF de Oliva considera que en el caso de mantenerse lectivo "comportaría una dificultad añadida para el alumnado, que se ve obligado a compatibilizar la asistencia escolar con una participación activa en una fiesta profundamente arraigada en el territorio, afectando tanto la conciliación familiar como el normal desarrollo de la actividad educativa y cultural".

Noticias relacionadas

Otros municipios valencianos, entre ellos Gandia, también han pedido tener un día no lectivo en la semana fallera, después de ver cómo a València se le concedía. En el caso de Gandia la solicitud es para el 16 de marzo. Oliva ha pedido el 17 porque el viernes, 20 de marzo, ya lo tenía aprobado como no lectivo, dentro de los tres días que puede marcar el Consell Escolar Municipal.