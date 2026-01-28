Seis medallas logra el CA Safor Teika en el Autonómico sub23 Individual en pista cubierta
Subieron al podio Salvador Escrivà, Manuel Canet, Neus Sansaloni, Mara Herrando, Joan Lloret e Iris Estruch.
El Club d'Atletisme Safor Teika logró seis medallas, tres de oro, una de plata, y dos de bronce, en el Campeonato Autonómico Individual de la categoría sub23 en pista cubierta (Short Track), celebrado el pasado sábado en el estadio del río Turia en València.
Se proclamaron campeones por parte del club de Gandia los deportistas Salvador Escrivà (400 ml, con 51.03); Manuel Canet (peso, con 13.52); y Neus Sansaloni en los 800 ml con 2:22.32.
Subió al podio a por la medalla de plata Mara Herrando en longitud, con 5.64 metros, mientras que colgaron el bronce Joan Lloret (51.33) e Iris Estruch (1:02.16), ambos en los 400 metros lisos.
Completaron el equipo Pascal Allistone-Greaves (60 ml), Daniel Sánchez (60 ml y 400 ml), Víctor Chizobam (60 ml), Marcos García (1.500 ml), Manel Boluda (1.500 ml), Hugo Arbona (pértiga), Marina Ming (60 ml), Iris Estruch (200 ml), Laia Donet (800 ml), Soraya Camarena (800 ml), Àngels Ferrando (800 ml) y Laia Ochoa en pértiga.
