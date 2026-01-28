El trio de Montaner d'Almiserà és líder de la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall masculí
El xeraquer Vicent estarà fora dels trinquets durant un periode indeterminat
L'equip que formen el saforenc Montaner, Lorja i Bossio, representant de l'Ajuntament de la Llosa, és el lider de la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall masculí amb 9 punts amb 5 partides disputades i un balanç de 4 victòries i 1 derrota, 120 jocs a favor i 80 en contra.
Ian i Tonet IV (Ajuntament del Genovés) també tenen 9 punts amb 6 partides (tres i tres), però van per darrere per diferència de jocs.
Marrahí, Raúl i Marc O. (Ajuntament de Barxeta) són els tercers classificats amb 7 punts en 4 encontres (3 i 1), empatats a punts amb Iván, Momparler i Alejandro (Ajuntament de Senyera), també amb 4 partides (3 i 1).
Diari i Seve (Ajuntament de Castelló) figuren a continuació amb 5 punts en 5 partides (2 i 3); Vercher, Brisca i Ricardet (Ajuntament d’Oliva) van igualment amb 5 punts en 5 partides (2 i 3) i tanquen la lligueta de la primera fase Vicent i Murcianet (Ajuntament de Xeraco) amb 3 punts i sense conèixer la victòria.
La pròxima partida de la Lliga serà este divendres, 30 de gener, al Trinquet Ciscar de Piles: Diari i Seve s'enfronten als liders de la competició: Montaner, Lorja i Bossio.
L'últim encontre que s'ha disputat ha sigut al Trinquet d'Oliva este dimarts, 27 de gener, amb la victòria del trio de Marrahí, Raúl i Marc O. davant la parella d'Ian i Tonet IV per 25-15.
Per una altra banda, el jugador Vicent Sendra estarà fora dels trinquets durant un període indeterminat de temps. El rest de Xeraco ha optat per iniciar un tractament terapèutic amb l'objectiu de millorar la manera d'afrontar mentalment les partides i les competicions, el qual li permeta tornar a oferir la seua millor versió el més prompte possible.
