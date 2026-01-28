Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La UD Almería se estrena en el Torneig Cadet Mariano Carbó Alpesa de la UE Tavernes

Los cadetes del club anfitrión, el Levante UD y el CD Leganés, que defiende título, completan el cartel

El cadete de la UE Tavernes 2025-2026

El cadete de la UE Tavernes 2025-2026 / Pepe Juan

Pepe Juan

Tavernes de la Valldigna

Poco a poco se van perfilando los detalles de la XXXII edición del Torneig Cadet Mariano Carbo Alpesa. El director del torneo, Carlos Gil, ha confirmado los nombres de los clubes participantes en de este año, que serán el Levante UD, debido a la buena relación con la UE Tavernes, el CD Leganés, campeón de la edición anterior, el anfitrión UE Tavernes y, como gran novedad porque se estrena, la UD Almería.

El torneo de 2026 se jugará el fin de semana del 13 y 14 de junio en formato de dos semifinales, final y partido por el tercer y cuarto puestos en el Municipal d'Esports de la localidad vallera.

Se trata de un torneo de ámbito nacional que, año tras año, reúne equipos de gran potencial y calidad gracias al trabajo de muchas personas supervisadas por José Angel Vercher "Monchet", alma mater del evento.

Las familias de los jugadores del club local, los directivos de la UE Tavernes, los entrenadores y, por supuesto, las empresas que colaboran con su publicidad, también son fundamentales, destacando Alpesa, patrocinador da la entidad de la Valldigna y Azulejos Tarín.

Todo ello sin olvidar a la concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, que cede las instalaciones con el trabajo ejemplar de los operarios municipales para que estén en perfectas ocasiones.

