Zaragoza es el próximo destino de Proinbeni Units pel Bàsquet Gandia

Este fin de semana del 31 de enero y 1 de febrero se reanuda la Liga en Segunda FEB tras el descanso por la disputa de la Copa de España. Proinbeni UpB Gandia juega en la cancha del CB Zaragoza, equipo en el que ya no está desde hace unas semanas el técnico gandiense, Víctor Rubio, por imperativo del presidente de la entidad. El encuentro se disputa el domingo, 1 de febrero, a las 18 horas, en el Pabellón Siglo XXI de la capital aragonesa.

Los de la Safor figuran en la cuarta plaza de la clasificación empatados a 11 victorias y 4 derrotas con Sant Antoni y Albacete, los tres a un solo triunfo del líder Amics Castelló. El CB Zaragoza es el décimo clasificado con 7 victorias y 8 derrotas en las 15 jornadas disputadas hasta la fecha.

En el encuentro de la primera vuelta, Proinbeni se impuso a Zaragoza, pero fue un partido tremendamente difícil y sufrido para los gandienses que solo se resolvió en la prórroga. (92-90)

Units pel Bàsquet Gandia organiza, una vez más, un viaje para que la afición pueda desplazarse, en este caso a Zaragoza, a animar al equipo de Alejandro Mesa.

La entrada más el viaje en autobús sale a un precio de 20 euros. La salida a las 11:00 horas del domingo, 1 de febrero, desde el Pabellón Municipal de Gandia, Las plazas son limitadas y se pueden reservar en el 648 86 06 87. (Juanma)