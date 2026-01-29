Ayuntamiento y clubes acuerdan utilizar la pista de atletismo de Gandia mientras las obras estén paralizadas

El Ayuntamiento de Gandia y los clubes-grupos de atletismo de la ciudad dan el primer paso para desbloquear la insostenible situación de parálisis de la pista.

El consistorio y las entidades usuarias de la instalación llegan a un acuerdo para que los atletas de tecnificación-competición puedan entrenar en la pista mientas las obras estén paralizadas.

Esta es una petición de los clubes que el consistorio ve viable, eso sí, resolviendo los trámites burocráticos con el visto bueno de los servicios jurídicos. En primer término, se ha firmado un acta de ocupación parcial del recinto entre el ayuntamiento y la empresa adjudicataria de los trabajos, propietaria de la actuación. En segundo lugar, con un compromiso de declaración responsable por parte de los deportistas, asumiendo la situación actual de la pista.

Y es que los clubes ya han comenzado la temporada de competición y prefieren entrenar en la pista, a pesar de las actuales condiciones, que ejercitarse en otro espacio del polideportivo de la ciudad o en otros municipios, que es lo que venían haciendo hasta la fecha.

La primera fase de reforma de la pista de atletismo está prácticamente finiquitada, incluso con la iluminación artificial lista. El asfaltado al que seguirá la instalación del tartán también está sólido y liso.

Ahora, hay que coordinar los horarios para que los atletas puedan prepararse en la pista en la medida de sus posibilidades. Las escuelas de atletismo de niños y niñas quedarían, en principio, fuera del acuerdo, por lo que seguirán entrenando en los espacios habilitados.

El Ayuntamiento de Gandia, además, sopesa la posibilidad de realizar una cesión del contrato de las obras a otra empresa, teniendo en cuenta que este sería el procedimiento más rápido que, encima, la ley permite para que la pista pueda estar acabada en el menor plazo de tiempo posible.