El CA Safor Teika se clasifica tercero en el Campeonato Autonómico Provincial Alevín

El Club d’Atletisme Safor Teika compitió con sus dos equipos en el Campeonato Provincial sub12 (alevín) por Equipos de Invierno, disputado en el estadio del río Turia, en València.

El equipo femenino del club de Gandia fue tercero, por detrás del Diputación de València CA, primero, y el CA Torrent, segundo clasificado. El masculino acabó en cuarta posición, por detrás, por este orden, del Diputación de València CA, CA Torrent y Atletisme Xàtiva.

Respecto de los chicos fue primero Luka Ibáñez (altura), quedó segundo Carles Llorca (pértiga) y fue tercero Marc Lázaro en los 60 ml. En cuanto a las chicas fue primera Candela Jurado en los 1000 ml, segunda Emma Llorca en pértiga y tercera Salma Rizki en los 60 mv.

El equipo femenino estuvo formado por Emma Llorca (pértiga y 60 ml), Carmen Poyato (peso y 60 ml), Melany Romero (500 ml y longitud), Salma Rizki (2000 ml y 60 mv), Ema León (60 ml y 500 ml), Laura Aparisi (altura y peso), Abril Pont (marcha y 60 ml), Micaela Sanchis (500 ml y longitud), Candela Jurado (1000 ml y 60 mv), y Elena Llorca en los 60 mv y altura. Las relevistas 4x60 fueron Emma Llorca, Candela Jurado, Micaela Sanchis y Salma Rizki.

Los integrantes del equipo masculino fueron Carles Llorca (pértiga y 500 ml), Joseph Enersto Landínez (altura y 2000 m marcha), Luka Ibáñez (1000 ml y altura), Giovanni Cantisani (2000 ml y 60 mv), Marc Lázaro (500 ml y 60 ml), Santiago López (peso y 500 ml), Daniel Fort (pértiga y 60 mv) y José Manuel Mompó en 60 ml y longitud. Los relevistas 4x60 fueron Joseph Enersto Landínez, Marc Lázaro, Carles Llorca y Luka Ibáñez.