Casa del Libro celebra 15 años en el Centro Comercial La Vital de Gandia como referente cultural

Febrero llega con un aniversario especialmente destacado para el Centro Comercial La Vital de Gandia: los 15 años de presencia de Casa del Libro en el centro. "Durante década y media este espacio se ha consolidado no solo como una librería de referencia, sino como el verdadero epicentro para los amantes de las letras en la comarca de la Safor", señalaron fuentes de La Vital.

Para agradecer la fidelidad de los lectores durante estos 15 años, Casa del Libro en La Vital ha preparado una semana de celebraciones. Del 2 al 7 de febrero los socios de Casa del Libro podrán beneficiarse de un 5% de descuento en todas sus compras. Además, aquellos que realicen compras superiores a 25 euros recibirán regalos exclusivos, hasta agotar existencias.

Coincidiendo con este hito, la librería presenta su reciente reforma, diseñada para ofrecer una experiencia de compra mucho más intuitiva y acogedora. Con una superficie de 150 metros cuadrados la renovada librería alberga un catálogo de más de 11.500 libros.

Desde las novedades editoriales más esperadas hasta los grandes clásicos, el espacio cuenta con secciones especializadas que responden a las demandas actuales, como una selección de "Books in English", un área dedicada a la literatura infantil para fomentar el hábito desde la infancia, y el universo "Jóvenes Lectores", junto con las últimas tendencias en cómic y manga.

"Nuestros libreros no solo son expertos en el catálogo, sino apasionados lectores que han creado un vínculo estrecho con la comunidad local. Su asesoramiento personalizado y su conocimiento profundo del sector han convertido a esta librería en un lugar donde encontrar tu próxima gran historia es una garantía", señalan desde la dirección de la librería, y añaden que "sigue siendo ese lugar donde los lectores de Gandia puedan descubrir nuevas historias y encontrarse con sus autores favoritos, estos 15 años son solo el principio de muchos más compartiendo la pasión por la lectura".