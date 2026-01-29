Clamor en Oliva por la sanidad pública: "Queremos médicos de familia fijos y centros con personal suficiente"

Decenas de personas participaron esta tarde en Oliva, desafiando a la lluvia, en una concentración en la plaza del ayuntamiento para reclamar mejoras en la atención sanitaria del sistema público.

La protesta, convocada por varias asociaciones, fue secundada por representantes municipales, de partidos políticos, sindicatos y del tejido asociativo, y en definitiva por usuarios indignados con problemas que se repiten desde hace meses, como colas en mostradores y demoras para tener una cita médica en Atención Primaria, incluso en el recién inaugurado centro de salud de Sant Francesc.

Las entidades convocantes que se unieron fueron la Asociación de Fibromialgia de la Safor, Amas de Casa Tyrius, las dos asociaciones de jubilados, las asociaciones vecinales de Sant Francesc, El Pinet y la del Raval-Gerreria, y la Plataforma Dependencia y Diversidad Funcional de la Comunitat Valenciana.

En el manifiesto, leído por la presidenta de Afisa, Luisa Arias, se expuso la situación sanitaria actual de Oliva y los convocantes señalaron: "Queremos médicos de familia fijos y centros sanitarios completos, con todos los servicios y personal necesarios. Estamos cansados de ver inauguraciones de centros sin personal suficiente, que solo generan caos y tensión entre profesionales y pacientes".

Una vista de la plaza. La protesta quedó deslucida por la lluvia. / Levante-EMV

Añadieron que "mientras los responsables políticos se culpan unos a otros, los ciudadanos somos los desatendidos. Nos obligan a recurrir a la sanidad privada, que muchos no pueden costear. No somos números, somos personas. Nuestra salud no puede ser moneda de cambio en batallas políticas ni decisiones cortoplacistas". "Menos inauguraciones vacías, más médicos, más atención y más salud", apuntaron.

La protesta tuvo lugar en la plaza del "Gabrielet", frente al Consistorio, media hora antes del comienzo del pleno municipal correspondiente al mes de enero.

Las quejas que se expusieron en Oliva bien podrían hacerse extensivas a todo el Departamento de Salud de Gandia. De hecho, la junta de personal emitió recientemente un comunicado alertando sobre el "colapso administrativo" y la "fuga de sanitarios" del hospital y el PSPV-PSOE en Les Corts ha registrado una proposición no de ley para debatir estos problemas en la comisión de Sanidad.