Compromís rechaza las tres "macroplantas solares" previstas en suelo rústico en la Safor

Compromís per la Safor-Valldigna ha expresado su "oposición rotunda" a los proyectos de "macroplantas" fotovoltaicas presentados por un par de empresas para Palma de Gandia, Ador y Tavernes de la Valldigna, en suelo no urbanizable, y que estos días, como viene informando este periódico, la Generalitat mantiene en fase de exposición pública.

El diputado autonómico de Compromís Jesús Pla visitó este jueves la Safor y se reunió con la alcaldesa de Palma de Gandia, Paula Femenia, así como con el secretario comarcal, Ivà Bonet.

Pla aclaró que su formación siempre ha defendido las renovables "pero no a cualquier precio”. En este sentido, remarcó que “es perfectamente posible impulsar un modelo energético verde sin hipotecar suelo agrícola fértil ni zonas de alto valor paisajístico como Marxuquera, priorizando las instalaciones en techos, polígonos industriales y espacios ya antropizados”.

En definitiva "la lucha contra el cambio climático y el despliegue de las energías renovables no pueden servir de excusa para destruir aquello mismo que queremos proteger: nuestro territorio, nuestro paisaje y nuestra manera de vivir”. Los nacionalistas advierten sobre "el impacto que tendrían sobre el paisaje, la actividad agraria y los valores naturales de la comarca".

Paula Femenia recordó que el Ayuntamiento de Palma de Gandia ya ha trasladado alegaciones en contra del proyecto ante la Generalitat, argumentado cuestiones como"el tipo de suelo, el impacto visual y el riesgo de incendio forestal que supondría instalar la estas plantas solares en esta zona".

“Estamos hablando de suelo catalogado como agrícola, que no puede destinarse a un uso industrial como el que se plantea, y de un entorno donde muchas familias han elegido vivir rodeadas de naturaleza, que verían gravemente alterado su paisaje cotidiano”, señaló Femenia, quien aseguró que también trabaja de forma coordinada con la alcaldesa de Ador, Manela Faus.

Por su parte Ivà Bonet añadió que “la Safor no puede convertirse en un campo de explotación para macroproyectos privados que vengan a hacer negocio a expensas de nuestro territorio”. Bonet defendió que “la planificación energética tiene que priorizar primero los espacios urbanos, los techos de edificios públicos y privados, los polígonos industriales y las zonas ya degradadas, antes de pensar en ocupar campos de cultivo, valles y zonas de gran valor paisajístico”.

Compromís apoya a la plataforma ciudadana que se ha constituido contra la instalación de las "macroplantas solares"en Marxuquera. “Las instituciones tienen que estar junto a la gente que vive y cuida el territorio, y por eso nos sumamos a las reivindicaciones del vecindario y de los colectivos que están defendiendo Marxuquera de un modelo especulativo de renovables”, señalaron desde la formación.

Finalmente, desde Compromís instan a la Generalitat y el resto de administraciones competentes a revisar a fondo estos proyectos y a impulsar una planificación energética que ponga en el centro la protección del territorio y del mundo rural. “La transición energética tiene que ser justa, participada y respetuosa con el territorio: renovables sí, pero no así, y todavía menos a expensas de destruir los valores naturales que pretendemos preservar”, concluyeron.