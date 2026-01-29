Derbi saforenc professional entre Júlia i Patri i doble sessió de la Lliga CaixaBank a Piles
Bellreguard confirma la programació de dijous, dissabte i diumenge
Júlia de Tavernes i Patri de Beniflà protagonitzen este divendres el primer derbi saforenc de la Lliga CaixaBank Pro 1 de raspall femení. Les dos jugadores saforenques s'enfronten al Trinquet de Massalfassar amb els seus respectius equips: Àngela, Júlia i Mar A. (Ajuntament Tavernes de la Valldigna) contra Clara, Amparo i Patri (Ajuntament de Beniflà).
El trio de Tavernes encara la partida classificat en la quarta posició de la lligueta de la primera fase amb 3 punts després de tres partides i un balanç d'una victòria i dos derrotes. L'equip de Beniflà és el tercer classificat amb 4 punts donat que ha guanyat dos partides i ha perdut un encontre.
Serà la tercera vegada que s'enfronten Júlia i Patri en competició oficial professional després de jugar dos partides de la Copa Caixa Popular amb resultats favorables per a la puntera de Beniflà.
Per una altra banda, el Trinquet Ciscar de Piles acull este divendres una sessió doble de la Lliga CaixaBank Pro de raspall masculí. La vesprada començarà amb un encontre de la Lliga Pro 2: Ramón i José (Ajuntament de Xeraco) contra Boronat i Javier (Ajuntament de Bicorp). Els primers són els tercers en la taula amb 2 punts i els seus rivals ocupen la sisena posició amb 1.
La segona partida a Piles és de la Lliga Pro 1: l'equip lider amb 9 punts de Montaner, Lorja i Bossio (Ajuntament de La Llosa de Ranes) contra Diari i Seve (Ajuntament de Castelló), que figuren en el cinquè lloc amb 5 punts.
Per una altra banda, el Trinquet de Bellreguard ja té confirmades les partides de la setmana. Este dijous, a les 17 hores, raspall professional femení amb Eirka i Mar vs Myriam i Anabel. Després, raspall professional d'hòmens: Iván i Néstor vs Bonillo, Murcianet i Ferrando.
Dissabte, també a Bellreguard: Joan i Bataller vs Gerard i Josema i Miquel i Canari contra Marín, Ferrando i Verdú. Diumenge per tancar setmana: Andreu i Traver vs Diari II i J. Miguel i Planto i Valls vs Sergi i Javier.
