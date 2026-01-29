La Diputació licita las obras de mejora de la carretera CV-679 en la Safor con una inversión de 9,2 millones

La Diputació de València ha licitado ya las obras del proyecto de acondicionamiento y mejora del trazado de la carretera CV-679, una actuación de alcance comarcal que permitirá reforzar la seguridad vial y la conectividad entre los municipios de Almoines, Bellreguard, Rafelcofer y l’Alqueria de la Comtessa.

El proyecto, que supone una inversión de 9,2 millones de euros, contempla tanto actuaciones sobre la carretera existente como la ejecución de nuevo trazado, con el objetivo de dar respuesta a los problemas de seguridad, capacidad y funcionalidad detectados en esta vía provincial.

La vicepresidenta segunda y diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, destaca que "se trata de una intervención integral que permite mejorar una carretera muy utilizada, adaptándola a las necesidades actuales de tráfico y seguridad". En este sentido, ha señalado que la actuación "mejorará la fluidez de la circulación y reducirá los riesgos en un trazado que presenta tramos con sección insuficiente y un importante volumen de tráfico pesado".

Mazzolari subraya, además, que el proyecto incorpora una visión global de la movilidad, ya que "no solo se actúa sobre la calzada, sino que se incorporan soluciones que mejoran la seguridad de peatones y ciclistas y se refuerza la conexión entre municipios".

La actuación en Rafelcofer incluye la ejecución de una nueva variante que permitirá desviar el tráfico pesado fuera del casco urbano, reduciendo de forma significativa las molestias y los riesgos asociados al paso de vehículos por la travesía. Esta solución permitirá mejorar la seguridad vial y la fluidez del tráfico, al tiempo que se libera el núcleo urbano de una circulación que afecta directamente a la calidad de vida de los vecinos.

Además del nuevo trazado, el proyecto contempla mejoras en la conexión con la carretera existente, la ejecución de nuevas glorietas y actuaciones sobre estructuras, como la construcción de un nuevo puente y la rehabilitación del actual, reforzando la funcionalidad y la seguridad del conjunto de la vía.

El alcalde de Rafelcofer, Josep Monserrat, apunta que "esta actuación es una mejora muy importante para Rafelcofer, porque permitirá sacar el tráfico pesado del casco urbano y aumentar la seguridad en un tramo que desde hace años genera molestias y riesgos para los vecinos". En este sentido, ha añadido que “la nueva variante y las mejoras previstas harán que la circulación sea más fluida y segura, y contribuirán a mejorar la calidad de vida en el municipio”.

En el término municipal de l’Alqueria de la Comtessa, el proyecto incluye actuaciones destinadas a mejorar la movilidad y la seguridad en el tramo urbano de la CV-679, con especial atención a la convivencia entre tráfico rodado, peatones y transporte público. Entre las principales mejoras se encuentra la adecuación de las paradas de autobús, que permitirá que los vehículos de transporte público puedan detenerse sin interferir en la circulación general.

Asimismo, la actuación contempla la integración del carril ciclopeatonal, que enlazará con otros tramos ya existentes y permitirá configurar un itinerario continuo y seguro para peatones y ciclistas, mejorando así la movilidad sostenible y la conexión entre municipios.

El alcalde de l’Alqueria de la Comtessa, Voro Femenia, indica que "la actuación tiene beneficios para el pueblo en diferentes ámbitos, ya que permitirá mejorar la movilidad de los vehículos y solucionar los problemas de seguridad que se producen actualmente porque el autobús no dispone de un espacio habilitado para parar". Además, ha puesto en valor que "el carril ciclopeatonal conectará con otros tramos ya ejecutados, creando un itinerario seguro entre Almoines y la playa de Piles".