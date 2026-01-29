Fútbol solidario en Ròtova a beneficio de la Asociación Síndrome de FIRES

El Club Esportiu Ròtova organiza un partido solidario a favor de la Asociación Síndrome de FIRES. El equipo rotovense disputa este sábado un nuevo partido de la Liga en Segunda FFCV frente al Orba CF, pero este encuentro va más allá del deporte. El encuentro tendrá un marcado carácter solidario, ya que toda la recaudación obtenida con las entradas se destinará íntegramente a la Asociación Síndrome de FIRES.

Esta iniciativa nace del vínculo emocional con el entrenador del club durante los últimos dos años, Carlos Martí, cuyo hijo padece esta enfermedad neurológica muy rara que suele aparecer en la infancia tras un proceso febril y provoca crisis epilépticas graves y difíciles de controlar. Dar visibilidad al Síndrome de FIRES es fundamental para impulsar la investigación y mejorar la atención a las familias afectadas.

Desde el CE Ròtova se invita a los vecinos y vecinas de la Safor, a la afición y a todas las personas amantes del deporte a asistir al partido y sumarse a una jornada en la que el deporte se convierte en una herramienta de solidaridad.

El precio de la entrada será voluntario, y cada espectador podrá aportar lo que desee o considere. Además, con la entrada se participará en un sorteo solidario. La cita es este sábado a las 17:00 horas en el campo de fútbol de la localidad rotovense.