Fútbol solidario en Ròtova a beneficio de la Asociación Síndrome de FIRES
El equipo local se mide al CF Orba en partido de la Liga de Segunda FFCV
El Club Esportiu Ròtova organiza un partido solidario a favor de la Asociación Síndrome de FIRES. El equipo rotovense disputa este sábado un nuevo partido de la Liga en Segunda FFCV frente al Orba CF, pero este encuentro va más allá del deporte. El encuentro tendrá un marcado carácter solidario, ya que toda la recaudación obtenida con las entradas se destinará íntegramente a la Asociación Síndrome de FIRES.
Esta iniciativa nace del vínculo emocional con el entrenador del club durante los últimos dos años, Carlos Martí, cuyo hijo padece esta enfermedad neurológica muy rara que suele aparecer en la infancia tras un proceso febril y provoca crisis epilépticas graves y difíciles de controlar. Dar visibilidad al Síndrome de FIRES es fundamental para impulsar la investigación y mejorar la atención a las familias afectadas.
Desde el CE Ròtova se invita a los vecinos y vecinas de la Safor, a la afición y a todas las personas amantes del deporte a asistir al partido y sumarse a una jornada en la que el deporte se convierte en una herramienta de solidaridad.
El precio de la entrada será voluntario, y cada espectador podrá aportar lo que desee o considere. Además, con la entrada se participará en un sorteo solidario. La cita es este sábado a las 17:00 horas en el campo de fútbol de la localidad rotovense.
Suscríbete para seguir leyendo
- Polémica en Gandia por la imagen ganadora de una categoría del Concurso de Fotografía de la Semana Santa 2026
- Oliva pide a la Conselleria que el 17 de marzo sea no lectivo por las Fallas
- El mar se come Tavernes a la espera del proyecto diseñado hace 10 años
- La Sort de Ròtova era una 'posada con spa' del Imperio Romano
- Detenido el responsable de un bar en l'Alqueria de la Comtessa por instalar cámaras ocultas en los aseos
- Gandia endurece la ordenanza de aparatos de aire acondicionado para evitar el caos estético en las calles
- Nueva solicitud para instalar una planta fotovoltaica en suelo rústico en la Safor
- El abad de Gandia 'vende' la Colegiata en Fitur