Gandia y el Centre d’Estudis Delàs acuerdan realizar proyectos en común por la paz

La coportavoz del Gobierno de Gandia y concejala de Educación, Esther Sapena, la concejala de Cooperación Internacional, Liduvina Gil, y la regidora de Patrimonio, Alícia Izquierdo, se reunieron el pasado 15 de enero con representantes del Centre d'Estudis por la Pau J.M. Delàs, su coordinador, Jordi Calvo, y la delegada en València, Maria Vázquez, con el objetivo de conocer diferentes propuestas orientadas al fomento de la cultura de la paz en la ciudad.

En la reunión también participaron el profesor de Villalonga Josep Tarrasó y el historiador gandiense Jesús Alonso. Cabe recordar que este viernes, 30 de enero, se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz.

Durante el encuentro, según fuentes municipales, se abordaron posibles líneas de colaboración e iniciativas centradas en la sensibilización ciudadana, la educación por la paz y la reflexión crítica alrededor del militarismo, los conflictos armados y sus consecuencias sociales, económicas y humanitarias.

Desde el Gobierno local se valoró de forma positiva esta primera toma de contacto "que abre la puerta a futuras colaboraciones con una entidad de reconocido prestigio en el ámbito de la paz, los derechos humanos y la justicia global".

Entre los asuntos sobre la mesa están organizar unas Jornadas por la Paz y acoger alguna edición de la "Escola Pacifista" que Delàs organiza para gente joven. También es posible que se plantee una moción conjunta en el pleno.

El Centre d'Estudis per la Pau J.M. Delàs es una entidad independiente de análisis especializado en paz, seguridad, defensa y armamentismo. Desarrolla tareas de investigación e incidencia política y social desde un prisma de cultura de paz, poniendo el foco en los efectos negativos del militarismo y de los conflictos armados. Entre sus principales líneas de trabajo destacan el comercio de armas, la financiación de la industria armamentista, el gasto militar, las fuerzas armadas, la industria militar, la investigación y el desarrollo de armas, así como las operaciones militares al exterior.

El Centre Delàs nació en 1999 en el marco de Justícia i Pau, como resultado del trabajo impulsado desde 1988 por la Campaña Contra el Comercio de Armas (C3A), y desde febrero de 2010 cuenta con personalidad jurídica propia como centro de investigación especializado en desarme y paz. Su nombre rinde homenaje a Josep Manuel Delàs i Ugarte, militar y activista social catalán, estrechamente vinculado a Justícia i Pau desde su llegada a Girona hasta su muerte.

Contra el rearme

Josep Tarrasó y Jesús Alonso también forman parte del grupo comarcal de antimilitaristas, un colectivo que pretende concienciar sobre el peligro que suponen las políticas de rearme, y que ya han adoptado gran parte de los países de Europa.

Este grupo está en contacto con colegios e institutos para animar a hacer actividades por la paz, como los IES Maria Enríquez y el Tirant lo Blanc en Gandia, el IES Joan Fuster de Bellreguard, el instituto Vall de la Safor y colegio Santa Anna en Villalonga, o el colegio Abad Solà de Gandia.

Las causas que por ahora más apoyos congregan en la comarca son las invasiones de Ucrania por parte de Rusia y la de la Franja de Gaza, ocupada por Israel.