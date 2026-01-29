Oliva celebra este sábado el nombramiento de los cargos festeros de los Moros i Cristians

La Federació de Moros i Cristians d'Oliva celebra este sábado el acto de nombramiento de los cargos festeros para el presente ejercicio que ejercen las capitanías; la Filà Mosqueters por el bando cristiano y la Marràqueix por el moro.

El acto se celebrará en el Centre Polivalent a las 19.30 horas. Está prevista la intervención de los nuevos cargos y del presidente de la federación, Lluís Gregori, para acabar con la habitual cena de confraternización en las mismas instalaciones.

Por primera vez ejercerá la capitanía de Mosqueters una mujer, se trata de Rosana Llopis Pous, que además será la segunda mujer con cargo festero tras la embajadora cristiana de 2013 Carmen Villora. Rosana Llopis es "mosquetera" desde hace más de treinta años y fue también la primera presidenta mujer de la filada, además de ejercer de secretaria y tesorera de la misma. Es “cap d’esquadra” y además festera activa e incansable durante todos estos ejercicios festeros.

Le acompañará como embajadora la joven Andrea García Català, que tiene mucha ilusión puesta en este ejercicio en el que los Mosqueters van a capitanear las tropas cristianas de la ciudad. Nacida en 2001 ha vivido la fiesta desde pequeña con los Mosqueters. Con apenas meses de vida ya participó en la Entrada Cristiana compartiendo carroza con su prima Mar Alcaraz. Es nieta de uno de los fundadores de la filada. En 2013 fue abanderada durante la capitanía de "Xiqui" y Carmen y en 2019 fue la favorita en la capitanía de su padre.

Por el bando mora la Filà Marràqueix tendrá como capitán al veterano José Mañó Mascarell, festero de arraigo y gran amante de las fiestas olivenses además de haber tenido diversos cargos en su filada y en la fiesta.

Tendrá como embajador a su amigo de infancia y compañero festero Miguel Mengual Pascual, que forma parte también desde 2001 de la filada aunque antes participaba ya en el acto del puchero. Decidieron conjuntamente presentar su candidatura para la capitanía cumpliendo el sueño de ambos. Es miembro activo de la filada, ejerciendo de asesor lingüístico en la capitanía de Àlvaro y ocupando cargos como presidente y actualmente secretario de la junta.

Ambos preparan con entusiasmo una capitanía importante para la Filà Marràqueix que el pasado año 2025 celebró con una gala el 50 aniversario de su fundación, en principio como "Moros del Metall" y posteriormente con la actual denominación Marràqueix y que ya forma parte de la historia de los Moros i Cristians de Oliva.

Joan Benito Ramos. / Levante-EMV

El abanderado oficial de este año será el joven de Marràqueix Joan Benito Ramos. Nacido en 2008 en una familia estrechamente ligada a la filada, desde pequeño participa en las fiestas destacando como "cap d’esquadra" tanto en actos infantiles como en la Entrada Mora. Con sólo siete años ya protagonizó momentos destacados encabezando escuadras en el Mig Any.