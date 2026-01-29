Projecte Oliva expulsa a Maria Bertomeu del grupo municipal y le pide que renuncie al acta

Projecte Oliva ha acordado la expulsión de la concejala Maria Bertomeu del grupo municipal por el conocido como "caso de los caballos", que tendrá plenos efectos desde el momento de su comunicación en el Registro General. Además, el grupo también le pide que renuncie a su acta.

La decisión se toma, según explicaron fuentes de PRO a través de un comunicado, "tras finalizar la comisión de investigación sobre el caso y a la luz de los resultados de la misma". Projecte Oliva defiende la actuación "contundente y seria" de la alcaldesa, Yolanda Pastor, durante todo el proceso, desde que salieron a la luz las supuestas irregularidades.

"PRO es un grupo político local que tiene como valores la transparencia y la ejemplaridad en el ejercicio del cargo público, y el trabajo riguroso, prudente y serio en las decisiones importantes. Aseguramos que actuaríamos con transparencia y en defensa de la verdad y así hemos hecho, adoptando las medidas cautelares pertinentes y, una vez analizados los hechos, adoptando decisiones definitivas y contundentes", añadieron.

Este jueves se celebra el pleno en el que se someterán a votación las conclusiones de la comisión y donde todos los partidos, previsiblemente, votarán a favor de que Bertomeu dimita.

Noticias relacionadas

Por otra parte, desde PRO informan que los siete caballos en custodia del Ayuntamiento de Oliva "continúan su recuperación favorablemente en un centro de Bétera y todos ellos han salvado su vida, y continúa abierta la instrucción judicial contra el propietario de los animales por un presunto delito de maltrato animal".