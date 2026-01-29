El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Demarcación de Carreteras del Estado de la Comunitat Valenciana, ha comunicado al Ayuntamiento de Gandia que el puente sobre la N-332 en Gandia podría abrirse a la circulación a finales de marzo.

Así lo ha confirmado la coordinadora general de Urbanismo en el Ayuntamiento de Gandia, Maite Alonso, quien explica que el calendario estimado indica que la próxima semana se coloquen, durante dos o tres noches, los neoprenos sobre los que se apoyarán las vigas del puente.

Dichas vigas tienen como plazo de entrega el 16 de febrero, por lo que se espera que esa misma semana se proceda a su colocación junto con la losa superior. Una vez que esta losa haya fraguado durante aproximadamente treinta días y se realicen las pruebas de carga, se podría abrir el puente a la circulación.