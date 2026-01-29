Las quejas por la deficiente asistencia sanitaria en la Safor llegan a Les Corts
El PSPV-PSOE presenta una proposición no de ley para instar al Consell a mejorar la atención
Colas en ambulatorios, listas de espera y demoras en tener una cita indignan a usuarios y sindicatos
Josep Camacho
El evidente deterioro de la sanidad pública en la Safor en los últimos meses será motivo de debate en Les Corts, al menos en la comisión de Sanidad. La diputada socialista Romina del Rey ha presentado una proposición no de ley de tramitación ordinaria que, entre otros aspectos, recoge las quejas que han venido elevando a la Conselleria de Sanidad los sindicatos, a través de la junta de personal del Departamento de Salud de Gandia, y los propios usuarios o pacientes.
El Grupo Parlamentario Socialista en Les Corts expone que tanto en el hospital como en los centros de Atención Primaria del departamento «se detectan varias problemáticas relacionadas con la carencia de profesionales, la distribución insuficiente de recursos y la organización de los servicios, que se traducen en una pérdida progresiva de calidad asistencial, en el aumento de las listas de espera, con el consiguiente riesgo de retraso diagnóstico, y en una sobrecarga creciente de los profesionales sanitarios».
Estas disfunciones, apuntan fuentes socialistas, «tienen un impacto directo en servicios especialmente sensibles, como por ejemplo Urgencias o Pediatría, y se agravan de manera notable durante los meses de verano y en periodos de alta afluencia como Fallas o Pascua, cuando la tasa de sustitución por vacaciones resulta claramente insuficiente para atender el incremento real de población del territorio».
En el caso del Departamento de Salud de Gandia «la reiteración de estas carencias pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas urgentes y sostenidas en el tiempo para garantizar una atención sanitaria pública, accesible y de calidad», añaden desde el PSPV-PSOE. Por ello, se proponen cinco medidas. En primer lugar, impulsar la declaración del Departamento de Salud de Gandia como a zona de difícil cobertura, cubrir todas las plazas vacantes, y reforzar las plantillas de los ambulatorios.
También garantizar la prestación adecuada de los servicios de Radiología y de la Unidad de Cáncer de Mama en el hospital. Otro punto es que restablecer el servicio de Urgencias 24 horas en el centro de salud de Corea, en Gandia, y abrir por las tardes el ambulatorio del Raval. Y por último definir y aplicar un plan específico para los periodos de alta presión poblacional, reforzando horarios y recursos en los centros de salud y consultorios de playa, y priorizando el uso del autoconcierto público para reducir listas de espera antes de recurrir a derivaciones a la sanidad privada.
Por otra parte, la diputada Romina del Rey denuncia que también falló el programa de prevención de cáncer de mama: en 2024 (no hay datos de 2025) un total de 4.543 mujeres de entre 45 a 75 años no fueron citadas, es decir, no les llegó la carta para participar. Y denuncia que hay plazas vacantes de médicos en Oliva, Barx, y los centros de Corea y Roís de Corella.
Esta es una propuesta que el PSPV-PSOE transformará también en una moción para que llegue a todos los municipios de la Safor y los partidos tengan que retratarse al respecto.
Concentración ciudadana en Oliva este jueves por la sanidad pública
En Oliva se ha convocado una concentración de protesta por la sanidad pública que tendrá lugar este jueves en la plaza del ayuntamiento, a las 18.30 horas. Está prevista la participación de partidos políticos pero también de numerosos colectivos ciudadanos y asociaciones. Se pretende concienciar, según los convocantes, que la falta de médicos y las deficiencias en las citas «nos afectan a todos».
Allí se puso en marcha el pasado 4 de diciembre el nuevo centro de salud de Sant Francesc, tras años de reivindicaciones. Da cobertura a más de diez mil personas, lo que supone casi la mitad de la población de la ciudad, y ha supuesto una gran mejora en cuanto a infraestructuras. Pero los usuarios no acaban de estar del todo contentos.
Por una parte, se está produciendo un colapso administrativo por falta de refuerzos entre los auxiliares que realizan esta labor, de ahí que sea complicado obtener una cita previa en Atención Primaria en un tiempo razonable, gestionar las agendas de los profesionales sanitarios, realizar trámites de las tarjetas SIP o atender llamadas telefónicas. La saturación del mostrador provoca colas que en algunos momentos del día han llegado hasta la calle, y a esto se suma que no hay una sala de espera o una zona con más asientos para no quedarse de pie.
Por otra parte, en este nuevo ambulatorio de Oliva la Conselleria de Sanidad, según las cifras aportadas por el PSPV-PSOE, mantiene 14 vacantes sin cubrir: 6 de enfermería, 6 de médicos de familia, una de enfermería de Ginecología, y una más de Pediatría.
La inversión del centro de salud de Oliva, que también tiene una base del SAMU, fue de 3,8 millones de euros. Pero si no se pone remedio la atención sanitaria se agravará, puesto que el ayuntamiento prevé un aumento considerable de población hacia este barrio, por lo que se reclama más recursos y contrataciones, no sólo una redistribución del personal sanitario.
