Reparan la torre eléctrica que se cayó en Gandia el domingo por el vendaval

Operarios de Iberdrola siguen trabajando en reponer la torre de alta tensión que se cayó el domingo pasado en Gandia, tras las fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca Ingrid. Ubicada en el aparcamiento en superficie conocido como "de les Ànimes", también causó desperfectos a algunos de los vehículos allí estacionados.

Vista de la torre. / Salva Talens.

La causa fue la caída de un pino cercano en la ribera del río Serpis sobre el cable y la fuerza de este tensionó la torre, derribándola. Es una línea que llega soterrada desde el centro histórico y emerge a la superficie en ese punto para continuar desde Gandia hacia el sur.

Ahora se ha optado por colocar una torre más alta con una base mucho más sólida.