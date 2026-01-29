Reparan la torre eléctrica que se cayó en Gandia el domingo por el vendaval
El suceso ocurrió en el aparcamiento de les Ànimes
Josep Camacho
Gandia
Operarios de Iberdrola siguen trabajando en reponer la torre de alta tensión que se cayó el domingo pasado en Gandia, tras las fuertes rachas de viento asociadas a la borrasca Ingrid. Ubicada en el aparcamiento en superficie conocido como "de les Ànimes", también causó desperfectos a algunos de los vehículos allí estacionados.
La causa fue la caída de un pino cercano en la ribera del río Serpis sobre el cable y la fuerza de este tensionó la torre, derribándola. Es una línea que llega soterrada desde el centro histórico y emerge a la superficie en ese punto para continuar desde Gandia hacia el sur.
Ahora se ha optado por colocar una torre más alta con una base mucho más sólida.
Suscríbete para seguir leyendo
- Polémica en Gandia por la imagen ganadora de una categoría del Concurso de Fotografía de la Semana Santa 2026
- Oliva pide a la Conselleria que el 17 de marzo sea no lectivo por las Fallas
- El mar se come Tavernes a la espera del proyecto diseñado hace 10 años
- La Sort de Ròtova era una 'posada con spa' del Imperio Romano
- Detenido el responsable de un bar en l'Alqueria de la Comtessa por instalar cámaras ocultas en los aseos
- Gandia endurece la ordenanza de aparatos de aire acondicionado para evitar el caos estético en las calles
- Nueva solicitud para instalar una planta fotovoltaica en suelo rústico en la Safor
- El abad de Gandia 'vende' la Colegiata en Fitur