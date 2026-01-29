La tenista gandiense Daniela Catalá Puig suma otro éxito a su palmarés

Se podría decir que Daniela Catalá Puig progresa adecuadamente. La tenista de Gandia suma otro éxito a su palmarés al proclamarse campeona del Torneo Máster Cadete Provincial de la Comunitat Valenciana, que se ha disputado en las instalaciones del Club Tenis Helios de Ontinyent.

Esta victoria hay que añadirla al triunfo en otros torneos que se han jugado en los últimos meses: el Valencia Tenis Tour, el Young Tenis Tour de la Comunitat Valenciana y un campeonato Champions Cup, este último de ámbito nacional disputado en Alicante. Daniela ha conseguido estos triunfos, tanto en la categoría infantil como en la actual de cadete.

Daniela Catalá Puig tiene 14 años, juega al tenis desde que tenía seis y ahora mismo lo hace con licencia de su club-equipo, el Malvarrosa Tenis Center, de Valencia, pero está preparada y dirigida por su entrenador David Robles, en Pego.