El vendaval derriba el árbol 'de toda la vida' de la Font Gran en Simat de la Valldigna

El fuerte vendaval de ayer miércoles ha dejado a los vecinos de Simat de la Valldigna sin su árbol más emblemático: el cedro plantado junto a la Font Gran. Es prácticamente centenario, ya que los mayores lo recuerdan ahí "de toda la vida". El árbol se desplomó ayer tras unas rachas de viento que superaron los 70 km/h, de hecho ayer la estación de Avamet en esta localidad marcó un máximo de 75 km/h.

Operarios municipales trabajan hoy en trocearlo y retirarlo de la vía pública, y su destino será la leña, comentó el alcalde, Sebastián Mahiques. En estos trabajos se han dado cuenta que apenas tenía raíces y estas presentaban hongos, cosa que también podría haber estado detrás del desplome.

Labores de limpieza del árbol, este jueves. / Levante-EMV

En 2010 se hizo una remodelación del entorno urbano de la Font Gran que dejaba al cedro encajonado con un perímetro más reducido y con una especie de macetero, más alto que el rasante.

Torre tumbada en Les Foies. / Levante-EMV

Por otra parte, ayer en Simat el viento también derribó una torre eléctrica en el sector de Les Foies. El suceso mantiene a vecinos de una parte de este diseminado sin luz. La Policía Local ya ha dado aviso a Iberdrola para que la compañía se desplace a repararla lo antes posible.

En Gandia se clausuraron instalaciones municipales y la Policía Local mantuvo cerrada unas horas un tramo la calle Sant Rafael por peligro de desprendimientos.