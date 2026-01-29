El vendaval derriba el árbol 'de toda la vida' de la Font Gran en Simat de la Valldigna
El cedro no pudo resistir a las fuertes rachas de viento de ayer y los operarios municipales ya trabajan en retirarlo
El vendaval también tumbó una torre eléctrica en Les Foies que mantiene sin luz a vecinos de este diseminado
Josep Camacho
El fuerte vendaval de ayer miércoles ha dejado a los vecinos de Simat de la Valldigna sin su árbol más emblemático: el cedro plantado junto a la Font Gran. Es prácticamente centenario, ya que los mayores lo recuerdan ahí "de toda la vida". El árbol se desplomó ayer tras unas rachas de viento que superaron los 70 km/h, de hecho ayer la estación de Avamet en esta localidad marcó un máximo de 75 km/h.
Operarios municipales trabajan hoy en trocearlo y retirarlo de la vía pública, y su destino será la leña, comentó el alcalde, Sebastián Mahiques. En estos trabajos se han dado cuenta que apenas tenía raíces y estas presentaban hongos, cosa que también podría haber estado detrás del desplome.
En 2010 se hizo una remodelación del entorno urbano de la Font Gran que dejaba al cedro encajonado con un perímetro más reducido y con una especie de macetero, más alto que el rasante.
Por otra parte, ayer en Simat el viento también derribó una torre eléctrica en el sector de Les Foies. El suceso mantiene a vecinos de una parte de este diseminado sin luz. La Policía Local ya ha dado aviso a Iberdrola para que la compañía se desplace a repararla lo antes posible.
En Gandia se clausuraron instalaciones municipales y la Policía Local mantuvo cerrada unas horas un tramo la calle Sant Rafael por peligro de desprendimientos.
- Polémica en Gandia por la imagen ganadora de una categoría del Concurso de Fotografía de la Semana Santa 2026
- Oliva pide a la Conselleria que el 17 de marzo sea no lectivo por las Fallas
- El mar se come Tavernes a la espera del proyecto diseñado hace 10 años
- La Sort de Ròtova era una 'posada con spa' del Imperio Romano
- Detenido el responsable de un bar en l'Alqueria de la Comtessa por instalar cámaras ocultas en los aseos
- Gandia endurece la ordenanza de aparatos de aire acondicionado para evitar el caos estético en las calles
- Nueva solicitud para instalar una planta fotovoltaica en suelo rústico en la Safor
- El abad de Gandia 'vende' la Colegiata en Fitur