La I Volta a Peu Escolapias Solidaria será en apoyo a la lucha contra el cáncer infantil

El Colegio Escolapias Gandia celebrará el próximo 20 de febrero la I Volta a Peu Escolapias Solidaria, una iniciativa educativa y solidaria con la que toda la comunidad escolar se movilizará en apoyo a la lucha contra el cáncer infantil. La actividad se desarrollará en horario escolar y recorrerá el centro de la ciudad de Gandia.

El centro educativo, especialmente sensibilizado con las enfermedades infantiles y, en particular, con el cáncer, impulsa esta acción con el objetivo de mostrar su apoyo y cercanía a las familias que atraviesan esta dura situación, así como recaudar fondos para la investigación y la atención a niños y niñas con cáncer. Todo lo recaudado se destinará íntegramente a la Fundación IN, Iñaki Nogueroles Jóvenes contra el Cáncer.

La I Volta a Peu contará con la participación activa de todo el alumnado, adaptando las actividades a cada etapa educativa. El alumnado de Educación Infantil realizará el recorrido dentro del propio centro a las 10:30 horas. El alumnado de Educación Primaria recorrerá las calles del centro de Gandia, con salida desde la calle Jaime Torres y llegada al Colegio Escolapias Gandia: 5.º y 6.º de Primaria correrán a las 11:30 horas, 3.º y 4.º de Primaria a las 11:50 horas, y 1.º y 2.º de Primaria a las 12:10 horas. Por su parte, el alumnado de la ESO participará mediante un concurso de mensajes de ánimo; 1.º de Bachillerato colaborará en tareas de organización, motivación y seguridad; y 2.º de Bachillerato se encargará del diseño del logotipo oficial del evento. En total, la jornada contará con la participación de más de 500 alumnos y alumnas.

Además, las familias y el conjunto de la comunidad educativa podrán colaborar con la iniciativa a través de distintas aportaciones solidarias. Por un lado, mediante la adquisición de dorsales para participar en la I Volta a Peu, por un precio de 3 euros. Por otro, a través de la compra de pulseras solidarias, que tendrán un precio de 2 euros.

Asimismo, se pondrán a la venta packs de pulseras para que el propio alumnado pueda implicarse activamente en la recaudación, vendiéndolas a amigos y familiares. La iniciativa se completa con la posibilidad de realizar donaciones particulares o colaborar mediante el patrocinio del evento por parte de empresas y entidades colaboradoras. Todas las aportaciones se destinarán íntegramente a la Fundación IN, Iñaki Nogueroles Jóvenes contra el Cáncer.

Aquellas personas ajenas al centro que deseen colaborar mediante la compra de pulseras podrán hacerlo. Las pulseras se entregarán en la secretaría del centro 24 horas después de ser compradas.

Quienes prefieran realizar una donación directa a la Fundación IN, Iñaki Nogueroles Jóvenes contra el Cáncer podrán hacerlo mediante transferencia bancaria al número de cuenta ES81 2100 5176 7522 0014 5269 o a través de Bizum (02896).

Noticias relacionadas

Con esta iniciativa, Escolapias Gandia refuerza su compromiso con la educación en valores, la solidaridad y la implicación social, convencidos de que pequeños gestos pueden generar grandes cambios. Más información y contacto: Departamento de Acción Social Colegio Escolapias Gandia (accionsocial@escolapiasgandia.org)