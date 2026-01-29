Xavi Cabanilles Añó entrena con la selección española de triatlón en Lanzarote
El deportista gandiense forma parte del grupo que dirige Javi Gómez Noya
Xavi Cabanilles Añó está de concentración (training camp) en Lanzarote, (Islas Canarias), con el grupo FETRI (Federación Española de Triatlón) de la selección española que dirige el mejor triatleta español de todos los tiempos y ahora responsable técnico de la Federación, Javi Gómez Noya.
El deportista de Gandia forma parte de la élite del triatlón nacional en su categoría sub20-júnior y en Lanzarote se prepara para una nueva temporada. En competición para Xavi arrancará en una prueba de la Copa de Europa, en Quarteira (Portugal) en el mes de marzo.
La concentración de Cabanilles y el resto de compañeros y compañeras de la selección nacional en Canarias se prolongará hasta el 2 de febrero. Cabanilles y el resto de seleccionados han participado durante estos días en la presentación oficial de la prueba puntuable de la Copa del Mundo de Triatlón que se celebrará el próximo 14 de marzo en las Islas Canarias.
El triatleta del equipo @asicsrunning va a centrarse en la campaña competitiva nacional e internacional de triatlón, aunque no descarta hacer una nueva incursión en el atletismo de pista después de correr el Mundial de Campo a Través y ser campeón y plusmarquista nacional en cross y pista, siendo elegido igualmente mejor deportista del año en Gandia, entre otros logros.
