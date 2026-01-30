Agenda de Cultura y Ocio: Qué hacer en la Safor este fin de semana

En Gandia, el fin de semana arranca con la representación teatral de la obra "Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?". La función es este viernes, 30 de enero, a las 20 horas, sobre el escenario del Teatre Serrano. Lucía tiene depresión con trastorno de identidad disociativo que le hace vivir a través de Yoldi, una brillante joven con discapacidad intelectual que cuidará las plantas de José Manuel, prestigioso psicoterapeuta que, por una parálisis cerebral, vive en un cuerpo que no se mueve, con una mente que no para. Los protagonistas son la compañía Tanttaka Teatroa.

También en Gandia e igualmente este viernes, 30 de enero, a las 19 horas en la Biblioteca Central, se presenta el libro "Los abrazados aplazados", de Gerard S. Ferrando. La historia cuenta con tres protagonistas principales cuyos relatos se alternan en sus respectivos capítulos. Ellas y ellos viven, desde situaciones diferentes, el periodo de confinamiento domiciliario de la pandemia de la Covid -19 en España.

En Oliva, este sábado 31 de enero, a las 19.30 horas, está programado en el Centre Polivalent el acto de "Nomenament de Càrrecs de la Federació de Moros i Cristians d'Oliva 2026".

El domingo, 1 de febrero, a las 10.30 horas, se celebra la segunda jornada de plantación de árboles de ribera al marjal de Pego-Oliva, organizado por la concejalía de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Oliva y ADENSVA (l'Associació per a la Defensa de la Natura al Sud de València) con motivo del Dia de l'Arbre de la Comunitat Valenciana.

Bellreguard ofrece este sábado, 31 de enero a las 19 horas, la representación de la obra "Desencaixats", de Jaume Pujol, protagonizada por la compañía gandiense AmbfiTeatre. En esta comedia, una inoportuna enfermedad sorprenderá a un inseguro actor que está a punto de salir a escena con su compañera, una actriz metódica y gran amante de su profesión. El conflicto está servido, la sala está llena, el público está esperando y no parece que haya ningún desenlace lógico para esta situación. La función es en la Casa de la Cultura con entrada libre hasta completar aforo.

El Ayuntamiento de Bellreguard, a través de la concejalía de Infancia, Adolescencia y Juventud, organiza este domingo, 1 de febrero, la representación de la obra "Laikadaimon", una iniciativa solidaria destinada a dar visibilidad al cáncer infantil. Cuenta la historia real de Iraila, una niña hospitalizada a causa de la enfermedad, que no renuncia a sus sueños de libertad. Es un espectáculo apto para todos los públicos. Obra escrita y dirigida por Eduard Costa. La recaudación se destinará íntegramente a la asociación Esperanza y Sonrisa, dedicada a la investigación del cáncer infantil. Las entradas anticipadas se venden en el Llar Juvenil y el domingo en taquilla. Son a 8 euros.

Beniarjó celebra este viernes, 30 de enero, el Día de la Paz con un encuentro abierto a toda la ciudadanía para compartir y reflexionar sobre los valores de la paz, el respeto y la convivencia. Durante la jornada se leerá un Manifiesto por el Día de la Paz y se proyectará el documental FOC sobre el Marmara, del periodista David Segarra, una obra que aborda los hechos relacionados con la Flotilla de la Libertad e invita a la reflexión crítica. Será en la Sala de Exposiciones Vicent Vidal Minyana a las 19:00 horas.

"Delirium" llega a Beniarjó este domingo, 1 de febrero a las 18:30 h en el Auditori con entradas a 6 €. Se trata de una propuesta teatral para público adulto intensa y sugerente que no deja a nadie indiferente. La venta de entradas anticipada es en la biblioteca, en horario de 17:00 a 20:00 h y el mismo día de la función, a partir de las 18:15 h, en taquilla.

En Daimús este sábado, 31 de enero, es el de la celebración del "Mig Any de Moros i Cristians". La programación arranca a las 08:00 h con "Despertà con dolçaina i tabalet"; a las 09:30 h Almuerzo de filades; a las 12:00 h: Pasacalle por las calles del pueblo con la Charanga 442; a las 15 horas: Comida de hermandad en el Restaurante Flamingo con la Charanga La Contrabanda y a las 17:30 horas: actuación del grupo EÑE en el Restaurante Flamingo con entrada libre.

En Guardamar de la Safor se celebra el Día del Árbol. Este viernes 30 de enero a las 18:00 h en la Llar Juvenil se realizará un taller de pintar piedras, donde cada niño y niña decorará su piedra con su nombre. El sábado 31 de enero es la plantación de árboles, en la que los participantes plantarán su árbol y colocarán su piedra decorada, dejando así su huella en nuestro pueblo. Una actividad para aprender, cuidar la naturaleza y crear un recuerdo para toda la vida.

En la Font d'en Carròs hay prevista una nueva sesión del Club de Lectura este sábado, 31 de enero, a las 17.30 horas, en la Biblioteca Municipal. En esta ocasión se comentará el libro "Mireia" con la participación de su autora, Purificació Mascarell.

Piles también anuncia el Día del Árbol este sábado 31 de enero. Desde el Ayuntamiento de Piles y con el objetivo de concienciar la ciudadanía de la mejora y conservación des los bosques y la importancia de fomentar actividades de plantación y reforestación, organizan la sesión del cuentacuentos "L'arbre dels contes". La actividad tendrá lugara las 11 horas en la Biblioteca Municipal.

Ròtova vive este viernes, 30 de enero, el "Dia Escolar de la No-Violència i la Pau", con una carrera y un "esmorzar solidari" organizado por el aulario de Ròtova con la colaboración de ayuntamiento. El precio del "esmorzar" es de 1 euro. El dinero recaudado se destinará a la ONG «Save the Children».